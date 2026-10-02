Sociedad

Del Maltrato a un Nuevo Hogar: Adoptan a 21 Perros y Gatos en CDMX

La Brigada de Vigilancia Animal llevó a la Glorieta de Insurgentes a perros y gatos rescatados para promover su adopción responsable.

Perros y gatos rescatados encontraron una nueva familia.Perros y gatos rescatados encontraron una nueva familia. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Dieciséis perros y cinco gatos rescatados encontraron una nueva familia durante una jornada de adopción realizada en la Glorieta de Insurgentes, CDMX

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