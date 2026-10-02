Del Maltrato a un Nuevo Hogar: Adoptan a 21 Perros y Gatos en CDMX

Una segunda oportunidad llegó para 21 perros y gatos rescatados en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). Durante una jornada de adopción realizada en la Glorieta de Insurgentes, 16 perros y cinco gatos encontraron una nueva familia después de haber enfrentado, en muchos casos, situaciones de abandono o maltrato.

La actividad fue organizada por la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y se llevó a cabo del viernes 25 al domingo 27 de septiembre. Durante esos días, los animales permanecieron en este emblemático punto de la capital a la espera de personas dispuestas a ofrecerles un hogar seguro y responsable.

De situaciones de maltrato a una nueva oportunidad

La jornada tuvo como objetivo encontrar hogar para perros y gatos rescatados y atendidos por la Brigada de Vigilancia Animal. Esta agrupación participa en acciones de protección de animales que se encuentran en condiciones de abandono, riesgo o maltrato, además de intervenir en su rehabilitación y promover la adopción responsable.

Para los animales participantes, llegar a una familia representa el último paso de un proceso que comienza desde su rescate. Antes de poder ser adoptados, deben pasar por revisiones médicas y cumplir con protocolos destinados a verificar su estado de salud.

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Óscar López Suárez, médico veterinario, explicó que después de ingresar a las instalaciones de la Brigada los animales son valorados y posteriormente comienzan un esquema de atención veterinaria.

“Cuando llegan ahí a la base se hace una revisión médica, se auscultan y de ahí, bueno, un protocolo de vacunación y después ya se pueden ir en adopción”, mencionó López Suárez.

¿Qué necesitaron las familias para adoptar un perro o gato?

Las personas interesadas en brindar un hogar a alguno de los animales tuvieron que cumplir con una serie de requisitos para formalizar la adopción. El procedimiento incluyó documentos de identificación y una verificación posterior del domicilio proporcionado.

López Suárez explicó que los elementos de la corporación también participan en el proceso para asegurarse de que el animal llegue al domicilio registrado por la nueva familia.

“Sí, lo que se necesita es su INE, comprobante de domicilio y que se llene un formato de adopción que le damos aquí. Los policías los van a entregar a su domicilio para corroborar dicha dirección”, explicó el médico veterinario.

Con este procedimiento se busca que la entrega no termine únicamente con la elección de una mascota, sino que forme parte de un proceso de adopción responsable que considere las condiciones en las que vivirá el animal.

La Brigada de Vigilancia Animal mantendrá las jornadas de adopción

Además de organizar jornadas especiales, la Brigada de Vigilancia Animal cuenta con instalaciones en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, donde realiza labores relacionadas con la atención y rehabilitación de animales rescatados.

Entre sus tareas se encuentra la atención de perros y gatos en situación de riesgo, así como el seguimiento de casos relacionados con abandono y maltrato animal. Una vez que los ejemplares se encuentran en condiciones adecuadas, pueden comenzar el proceso para incorporarse a una nueva familia.

La Brigada de Vigilancia Animal ha señalado que continuará realizando este tipo de actividades para promover el bienestar de los animales de compañía, impulsar la adopción responsable y generar conciencia sobre la importancia de ofrecerles un hogar seguro.

La jornada realizada en la Glorieta de Insurgentes dejó una cifra concreta: 16 perros y cinco gatos comenzaron una nueva etapa de su vida junto a una familia. Adoptar a un animal rescatado puede convertirse en una oportunidad para ofrecerle un nuevo comienzo y, al mismo tiempo, sumar a un nuevo integrante al hogar.