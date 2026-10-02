Estrellas y Planetas que Podrás Ver Este Fin de Semana en el Cielo de México

Para no pocas personas, la astronomía es un pasatiempo desafiante que puede frustrarnos con mucha facilidad. Para prevenir las decepciones, nada mejor que alguien nos oriente de forma adecuada. Te contamos qué estrellas (y qué planeta) podrás ver en los cielos de México este fin de semana.

Hay una regla de oro que pocas veces nos explican: las estrellas y los planetas siempre salen por el este y siempre se esconden por el oeste. Cuando anochece hay toda una variedad de constelaciones que se esconderán mucho antes del amanecer. De ahí que sea tan importante la hora a la que miramos el cielo.

Para este fin de semana te proponemos ubicar dos estrellas muy famosas, así como un planeta. Empezaremos por Altair, la principal estrella de la constelación del Águila.

Este lucero podrás verlo por el oeste hacia las 10 de la noche. No esperes hacia la medianoche porque ya se habrá escondido detrás del horizonte.

Ilustración de Altair, de Águilar, y Vega, de Lira, en el cielo de la Ciudad de México. Foto: Stellarium

Entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, podrás ver la constelación del Águila alineada con el oeste. Podrás identificar la constelación porque tiene una cruz principal y una cabeza con un pico. La estrella principal de esta constelación es Altair (sí, de ahí viene el nombre de la actriz Altair Jarabo).

Como muchas de las principales estrellas, Altair fue bautizada por los astrónomos árabes en la Edad Media. Su nombre significa “águila voladora”.

Altair se encuentra muy cerca de la Tierra en términos astronómicos, apenas a 16 años luz. De ahí que sea la duodécima estrella más brillante, con una magnitud aparente de +0.76. Recordemos que la magnitud aparente mide el brillo de los objetos yendo de menos (la Luna tiene -12) a más (Urano ronda +6).

Si ya detectas a Altair, no tendrás ningún problema en ver a Vega. La podrás ver hacia la misma altura, pero en el noroeste. Aunque su constelación, la de la Lira, no es especialmente famosa, esta estrella es la quinta más brillante del cielo.

Ahora subamos un poco el nivel de dificultad. Si estás en un sitio con poca contaminación lumínica y un cielo despejado, no deberás tener problemas en detectar a la constelación del Cisne.

Durante buena parte de la noche, podrás ver esta constelación en el norte de la bóveda celeste. Sin embargo será especialmente fácil distinguirla entre la 1:30 y las 2:00 de la mañana. Este fin de semana, la constelación del Cisne se alineará con el norte a esa hora.

Ilustración de las estrellas y constelaciones en el cielo de México el 3 de octubre, incluyendo Deneb del Cisne. Foto: Stellarium

La principal estrella del Cisne es Deneb. A diferencia de Altair, que se ubica extremadamente cerca, Deneb se ubica a una distancia mucho mayor de nuestro sistema solar, a mil 600 años luz. Deneb es una estrella supergigante blanca, que brilla hasta 200 mil veces más que el Sol. Si estuviera tan cerca como Altair, muy probablemente sería la estrella más brillante del cielo.

Ya que has conseguido mirar a la constelación del Cisne, podrás admirar un poco abajo a la Osa Menor. Esta constelación da vueltas alrededor de Polaris, la estrella polar que está alineada con el Norte. Quien esto escribe prefiere el nombre que le dieron los griegos, Cinosura, que significa “cola de perro”. Y es que así como muchos han visto en la Osa Menor una olla con asa, los griegos vieron en ella un perro con una cola.

Hay un objeto más que podrás ver muy fácilmente este fin de semana. Se trata de Saturno, que estará en oposición al Sol el domingo 4 de octubre. Esto significa que la Tierra se ubicará entre nuestra estrella y el gigante anillado. Como resultado, desde nuestra perspectiva el Sol ilumina completamente a Saturno.

Para ver a Saturno solo tendrás que voltear hacia el este al anochecer. En cuanto el Sol se esconda, el planeta habrá de salir por el este. Será el lucero más brillante cerca del horizonte.

Entre las 20:00 y las 22:00 podrás distinguir a Saturno fácilmente por estar alineado casi a la perfección con el este. También será el momento más brillante de su recorrido. A medida que avance la noche, y el planeta se acerque al cenit, será un poco más difícil distinguirlo para unos ojos inexpertos.

Te contamos todos los detalles de cómo Galileo descubrió las “orejas” de este planeta y de cómo puedes encontrarle en el cielo en el siguiente enlace. Recuerda que cada semana en la sección de Astronomía te explicamos cómo encontrar estrellas y planetas siendo un principiante, porque incluso Galileo tuvo que empezar.