Astronomía

Estrellas y Planetas que Podrás Ver Este Fin de Semana en el Cielo de México

¿Quieres aprender a ver el cielo y no sabes por dónde empezar? Te explicamos qué estrellas podrás ver a partir de hoy

Vía LácteaEstas estrellas podrás ver en México el fin de semana. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+