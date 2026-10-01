Roban Joyería en el Centro de Chihuahua; Encierran a Empleado en el Baño

La mañana de este jueves se reportó un robo a mano armada en una joyería ubicada sobre la calle Venustiano Carranza, en el Centro de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias 911, tres hombres armados ingresaron al negocio y amagaron a un empleado, a quien posteriormente encerraron en el baño. Los responsables bajaron las cortinas del establecimiento y sustrajeron diversas joyas para después huir del lugar.

Sin embargo, el empleado logró desatarse y avisar a las autoridades, por lo que hasta el sitio arribaron agentes de la Policía Municipal adscritos al Distrito Ángel, quienes se encargaron de resguardar la zona.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este robo. Se informó que el monto de lo sustraído asciende aproximadamente a 3 millones de pesos en mercancía. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles sobre el caso y la identidad de los responsables.