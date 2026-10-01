Seguridad

Roban Joyería en el Centro de Chihuahua; Encierran a Empleado en el Baño

Sujetos armados ingresaron al negocio y se llevaron mercancía con un valor aproximado de 3 millones de pesos

Sujetos armados sustrajeron diversas joyasSujetos armados sustrajeron diversas joyas. Foto: N+

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Robo a mano armada en joyería de Chihuahua: 3 hombres se llevan joyas por 3 millones de pesos y encierran a un empleado.

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