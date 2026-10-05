Vinculan al 'El Hot Dog' por Sustraer Potrillo Alazán en Ures, Sonora

Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal capturaron en Ures a Luis Miguel “N”, alias “El Hot Dog”, quien fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de abigeato equiparado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, los hechos ocurrieron la mañana del 3 de marzo en el barrio Panteón, cuando el imputado presuntamente sustrajo sin autorización un potrillo alazán de siete meses de edad.

Un testigo observó al sujeto sacar al equino del predio, lo que permitió al propietario, Jesús Rey “N”, seguir las huellas hasta ubicar a Luis Miguel “N” cuando lo llevaba con una cuerda sobre la carretera federal.

Tras el reporte a la Policía Municipal, el animal fue recuperado en un domicilio de la comunidad de Guadalupe de Ures y devuelto a su dueño tras acreditar la propiedad.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba ante el juez, quien determinó la vinculación a proceso y dictó prisión preventiva justificada para el detenido.