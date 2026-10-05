Seguridad

Vinculan al 'El Hot Dog' por Sustraer Potrillo Alazán en Ures, Sonora

El animal fue recuperado en un domicilio de la comunidad de Guadalupe de Ures y devuelto a su dueño

Vinculan al 'El Hot Dog' por Sustraer Potrillo Alazán en Ures, SonoraVinculan al 'El Hot Dog' por Sustraer Potrillo Alazán en Ures, Sonora. Foto: N+

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