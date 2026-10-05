Vinculan a Proceso a 4 Presuntos Integrantes de 'La Chamaquiza', Célula de Los Chapitos

Fueron vinculados a proceso cuatro presuntos integrantes de 'La Chamaquiza', célula de Los Chapitos, incluyendo a Jesús Antonio 'N', "El Peli", señalado como principal operador de la organización criminal en Mazatlán.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como resultado del cateo a cinco inmuebles localizados en la localidad sinaloense, se realizó la detención y posterior aportación de los datos de prueba para obtener la vinculación a proceso de Jorge 'N', Tayna 'N', Jesús 'N' y Grecia 'N', por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de secuestro, extorsión y contra la salud.

Hace unos días, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), dio cumplimiento a la orden judicial para llevar a cabo dicha técnica de investigación.

Derivado de los cateos, fueron aseguradas las personas mencionadas, así como las armas de fuego largas y cortas, cartuchos, diversos cargadores, bolsas de plástico que contienen polvo blanco con las características de la cocaína, armas artesanales, un vehículo y dos inmuebles.

En la audiencia inicial, la persona juzgadora aceptó los datos de prueba aportados por la FGR, los vinculó a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberán cumplir en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.