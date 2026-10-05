Vinculan a Proceso a 4 Presuntos Integrantes de 'La Chamaquiza', Célula de Los Chapitos
Entre los detenidos se encuentra Jesús Antonio 'N', 'El Peli', señalado como principal operador de la facción del Cártel de Sinaloa en Mazatlán
Entre los detenidos se encuentra Jesús Antonio 'N', 'El Peli', señalado como principal operador de la facción del Cártel de Sinaloa en Mazatlán
Fueron vinculados a proceso cuatro presuntos integrantes de 'La Chamaquiza', célula de Los Chapitos, incluyendo a Jesús Antonio 'N', "El Peli", señalado como principal operador de la organización criminal en Mazatlán.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, como resultado del cateo a cinco inmuebles localizados en la localidad sinaloense, se realizó la detención y posterior aportación de los datos de prueba para obtener la vinculación a proceso de Jorge 'N', Tayna 'N', Jesús 'N' y Grecia 'N', por su posible participación en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de secuestro, extorsión y contra la salud.
Hace unos días, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), dio cumplimiento a la orden judicial para llevar a cabo dicha técnica de investigación.
Derivado de los cateos, fueron aseguradas las personas mencionadas, así como las armas de fuego largas y cortas, cartuchos, diversos cargadores, bolsas de plástico que contienen polvo blanco con las características de la cocaína, armas artesanales, un vehículo y dos inmuebles.
En la audiencia inicial, la persona juzgadora aceptó los datos de prueba aportados por la FGR, los vinculó a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que deberán cumplir en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.