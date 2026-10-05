Seguridad

Vinculan a Proceso a 4 Presuntos Integrantes de 'La Chamaquiza', Célula de Los Chapitos

Entre los detenidos se encuentra Jesús Antonio 'N', 'El Peli', señalado como principal operador de la facción del Cártel de Sinaloa en Mazatlán

Jesús Antonio 'N', "El Peli"Jesús Antonio 'N', "El Peli", es señalado como presunto principal operador de Los Chapitos en Mazatlán. Foto: FGR
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