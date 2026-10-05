Internacional

Ataque con Explosivos Provoca Incendio y Suspende Votación Regional en Perú

Los hechos se registraron este domingo en Celendín, donde estaban registradas alrededor de 300 personas para participar en los comicios

Votaciones en PerúUn joven se acerca a emitir su voto en Perú. En la jornada de este domingo 4 de octubre, se registró un ataque en un centro de votación Foto: Reuters

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