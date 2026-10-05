Ataque con Explosivos Provoca Incendio y Suspende Votación Regional en Perú

Un ataque con un presunto artefacto explosivo provocó un incendio este domingo en un local de votación de la provincia de Celendín, en la región de Cajamarca, norte de Perú, lo que obligó a suspender la jornada electoral en ese punto.

El siniestro ocurrió en la Institución Educativa David Sánchez Infante, donde estaban registradas alrededor de 300 personas para participar en las elecciones regionales y municipales. No se reportaron personas heridas por el incidente.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los demás organismos electorales calificaron el hecho como un “atentado” y determinaron suspender la votación en el inmueble por motivos de seguridad.

La Defensoría del Pueblo informó que el incendio habría sido provocado por una bomba molotov, que afectó uno de los pabellones de la escuela, además del centro de acopio y material electoral de reserva.

Las autoridades electorales señalaron que ninguna persona debe ser impedida de ejercer su derecho al voto mediante amenazas o intimidaciones. La policía y la fiscalía iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.

La decisión sobre cuándo y cómo se reanudará la votación en esa circunscripción será tomada después de que las autoridades reciban los informes finales de la Policía Nacional y el Ministerio Público sobre lo ocurrido.

El incidente se suma a otros hechos registrados durante la jornada electoral. De acuerdo con el Ministerio Público, hasta el momento se contabilizan 153 incidentes y 33 detenciones por presuntos delitos como coacción, propaganda electoral, suplantación de identidad y venta de bebidas alcohólicas.

Más de 26 millones de electores están habilitados para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y mil 696 alcaldes municipales.

Las autoridades informaron que se registraron cerca de 80 personas detenidas durante el desarrollo de los comicios regionales y municipales 2026. La mayor cantidad de detenidos se registra en Cusco.

Con información de AFP