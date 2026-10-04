Internacional

Brasil Investiga Posible Injerencia de EUA en las Elecciones Presidenciales

El jefe de la Policía Federal de Brasil señala que es un procedimiento previo, tras petición de la Abogacía General del Estado

Personas hacen fila en un puesto de votación cerca del complejo de favelas de Maré, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFEPersonas hacen fila en un puesto de votación cerca del complejo de favelas de Maré, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFE

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