Brasil Investiga Posible Injerencia de EUA en las Elecciones Presidenciales

La Policía Federal de Brasil informó que investiga una posible interferencia externa de Estados Unidos de América (EUA) en el proceso electoral del país, a través del cual se elegirá presidente, 27 gobernadores, 513 diputados y dos tercios del Senado.

Andrei Rodrigues, director de la corporación, detalló que la investigación se abrió luego de recibir una denuncia esta semana por parte de la Abogacía General del Estado.

La denuncia fue remitida a la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal "para dar inicio a las averiguaciones", dijo Rodrigues a los medios en Brasilia.

"Es una investigación en marcha, un procedimiento previo. No se ha publicado la resolución del sumario, pero ya tenemos una investigación en curso", explicó.

Así lo dijo el mando policial durante una visita a la sede de la Policía Federal de Carreteras, desde donde las fuerzas de seguridad supervisan la operación coordinada durante la jornada electoral.

Sobre este mismo tema, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Hasio Nunes Marques, afirmó en conferencia de prensa que "hasta el momento" no existe "ningún indicio concreto" de interferencia internacional en ninguna de las salas o equipos usados durante el proceso electoral.

Expuso que "unos meses atrás" se creía que las plataformas digitales podían favorecer una interferencia extranjera.

Pero afirmó que el trabajo conjunto del TSE con las redes sociales, que tuvieron que adaptarse a la legislación nacional, "alejó muchos problemas que podrían haberse ocasionado".

La indagatoria fue solicitada por la Abogacía del Estado a la Policía Federal y a la Fiscalía General, a raíz de una investigación periodística del periódico británico The Guardian.

En la publicación, se indicó que presuntamente el Departamento de Estado de Estados Unidos desvió un millón de dólares del Fondo de Derechos Humanos y Democracia para el programa "Combate al Lawfare y a la Censura en Brasil".

Supuestamente, los fondos estadounidenses habrían sido destinados a financiar redes y organizaciones en territorio brasileño con el fin de interferir en el debate político y "desestabilizar y atentar contra la institucionalidad del Poder Judicial brasileño", según el oficio del órgano del Gobierno brasileño, que cita la investigación periodística.

Rodrigues se refirió este domingo a la seguridad de las sedes diplomáticas tras la suspensión temporal este viernes de los servicios consulares en las embajadas de Estados Unidos y Australia por motivos de seguridad.

"No comprobamos ningún elemento concreto que nos indicara un riesgo efectivo contra ninguna embajada. Los elementos recabados ayer no apuntan a nada concreto ni a la existencia de ningún plan que hayamos identificado", sostuvo.

Con información de EFE.

SPB