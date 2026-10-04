Internacional

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva Disputarán la Presidencia de Brasil en Segunda Vuelta

Lula dice que el resultado fue inesperado y que vencerá a Flávio Bolsonaro el 25 de octubre

Coordinadores de mesa terminan de instalar una máquina de votación electrónica en un centro de votación.Coordinadores de mesa terminan de instalar una máquina de votación electrónica en un centro de votación. Foto: AP

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