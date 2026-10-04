Flávio Bolsonaro y Lula da Silva Disputarán la Presidencia de Brasil en Segunda Vuelta

El Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció que el senador Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta el 25 de octubre, luego de que ninguno superara la mitad de los votos válidos en la primera vuelta celebrada este domingo. El portal de resultados del tribunal indica que la elección está matemáticamente definida.

Lula dijo que el resultado fue inesperado y que estaba convencido de que ganaría en primera vuelta. Aseguró que Bolsonaro representa incertidumbre para el país y afirmó que lo vencerá en la segunda vuelta.

En el último corte del TSE, con 496.037 de las 499.248 secciones electorales totalizadas (99,36 %), Bolsonaro suma 47,16 % de los votos válidos, con 55.897.497 votos, y Lula, 45,01 %, con 53.353.435. La diferencia es de 2,15 puntos porcentuales y de más de 2,5 millones de votos. Los votos válidos ascienden a 118.535.569.

Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita más de la mitad de los votos válidos, sin contar los blancos ni los nulos. Si ninguno lo logra, los dos más votados se enfrentan en una segunda vuelta.

La ventaja de Bolsonaro se redujo a medida que avanzó el conteo. En un corte anterior del TSE, con 24,45 % de las secciones totalizadas, tenía 50,94 % de los votos y Lula, 40,97 %, una diferencia de casi diez puntos.

Los demás candidatos quedaron muy atrás: Augusto Cury obtuvo 2,90 % (3.433.832 votos); Renan Santos, 2,25 % (2.667.864), y Ronaldo Caiado, 2,19 % (2.597.566). Los votos en blanco suman 2.289.772 (1,84 %) y los nulos, 3.646.743 (2,93 %). La participación fue de 78,93 % y la abstención, de 21,07 %. El padrón total es de 158.745.502 electores.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Bolsonaro por su ventaja sobre Lula en un mensaje publicado en su cuenta de X. Milei dijo además que el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad y expresó su deseo de que Argentina y Brasil trabajen juntos como socios comerciales, culturales y políticos.

Milei escribió: "La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula".

Lula, de 80 años, busca la reelección. Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien Lula derrotó hace cuatro años, y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado.

Las casillas cerraron a las 17:00, hora de Brasilia. El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, informó que las lluvias intensas y los apagones provocaron algunas alteraciones en la votación en el estado de Paraná.

En ese estado, el senador y exjuez Sérgio Moro resultó elegido gobernador con poco más de la mitad de los votos en los comicios locales de este domingo.

Cuatro integrantes de la familia del expresidente Jair Bolsonaro resultaron elegidos en las elecciones legislativas del domingo, de siete que aspiraban a cargos nacionales y regionales, todos por el Partido Liberal (PL). Son su esposa, Michelle Bolsonaro, sus hijos Carlos y Jair Renan, y su hermano Renato.

Michelle Bolsonaro obtuvo un lugar en el Senado por el Distrito Federal, donde se ubica Brasilia, con 29 % de los votos, la más votada, con más de 900.000 sufragios. Carlos Bolsonaro fue elegido senador por Santa Catarina con 25 % de los votos, unos 2 millones, por detrás de Carol de Toni, también del PL. Concejal de Río de Janeiro durante siete periodos, da con ello el salto a la política nacional.

Renato Bolsonaro obtuvo una banca de diputado por São Paulo. Jair Renan Bolsonaro, concejal en Balneário Camboriú desde 2024, representará a Santa Catarina en la Cámara de Diputados.

Rogéria Bolsonaro, exesposa del expresidente, aún disputa un lugar en la Cámara de Diputados por Río de Janeiro. Marcelo Bolsonaro, primo del expresidente, y Valéria Bolsonaro, esposa de un primo segundo, siguen en carrera por la Asamblea Legislativa de São Paulo.

Con información de agencias.

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