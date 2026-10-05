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Así era Como Vivían los Hermanos Antes del Ataque a la Secundaria 13 en Torreón

El abuelo de Carlos 'N' y David 'N' mencionó que ambos parecían personas tranquilas

El abuelo de Carlos 'N' y David 'N' mencionó que ambos parecían personas tranquilasEn la habitación de los hermanos se pueden leer frases como "no me arrepiento de nada". Foto: N+

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En la habitación de los hermanos se pueden leer frases como "no me arrepiento de nada"

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