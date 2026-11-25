Este jueves 26 de noviembre, una vaguada polar ingresará a México y comenzará su avance por el país. De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dicho fenómeno meteorológico dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada las primeras horas del viernes.

¿Por dónde ingresará y cómo será su desplazamiento por territorio nacional? Aquí te compartimos los mapas de la trayectoria prevista del sistema, que azotará al país con un marcado descenso de temperaturas, lluvias de fuertes a torrenciales e incluso posible caída de nieve y aguanieve en zonas altas.

Las vaguadas y las tormentas invernales

Una vaguada es un canal de baja presión que favorece la formación de nubosidad, lluvias y tormentas.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, se identifica como líneas o ejes alargados de presión mínima, que no llegan a definirse como un ciclón, pero sí generan condiciones propicias para tormentas.

Suele estar asociada con ascenso de aire que favorece la formación de nubes, y puede interactuar con otros sistemas.

Precisamente, la vaguada que ingresará a México se combinará con divergencia en altura y aumentará la probabilidad de lluvias en el noroeste, norte, noreste, centro, occidente y sur del país.

En tanto, la tormenta invernal es el fenómeno meteorológico en el que los principales tipos de precipitación son nieve, aguanieve o lluvia helada, de acuerdo con información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Se forma cuando se unen tres ingredientes básicos: aire frío, elevación y humedad.

Así será el avance de la tormenta invernal

El SMN informó que la vaguada ingresará el jueves 26 de noviembre en el noroeste y occidente del territorio nacional, y el viernes 27 de noviembre dará origen a la tormenta invernal.

Ese día se moverá al occidente del país y tendrá los siguientes efectos:

Luvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur del país.

Lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero.

Lluvias intensas en Jalisco, Colima y el Estado de México.

Además de descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia el centro y oriente de la República Mexicana.

Para el sábado, el fenómeno meteorológico se desplazará sobre el centro del país, ocasionando probabilidad de lluvias torrenciales en Guerrero; intensas en Oaxaca; muy fuertes en el Estado de México, Morelos y Puebla; fuertes en Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz; así como chubascos en Querétaro e Hidalgo.

Y se mantendrán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en el centro y oriente del territorio mexicano.

Estos son los mapas que muestran cómo será el avance de la tormenta invernal por México, los días jueves, viernes y sábado.

Zona de ingreso de la vaguada que será la primera tormenta invernal, el jueves. Foto: SMN

Primera tormenta invernal en el occidente de México, el viernes. Foto: SMN

Primera tormenta invernal en el centro de México, el sábado. Foto: SMN

SPB