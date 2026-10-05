Dictan Prisión Preventiva a Miguel 'N', Excoordinador en Aduanas, por Delincuencia Organizada

La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación y obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Miguel "N", excoordinador externo en Aduanas, por su posible participación en delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La FGR informó este domingo que la imputación se formuló por ocultamiento de hidrocarburos, con la agravante de servidor público. La prisión preventiva oficiosa es la que se aplica de forma automática en ciertos delitos graves, sin que la autoridad judicial pueda sustituirla por otra medida. La imputación estuvo a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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Miguel "N" fue asegurado en días pasados en Zapopan, Jalisco, en un trabajo de la FGR coordinado con el Gabinete de Seguridad federal, a través de la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Miguel "N" es cercano a los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna y presunto participante activo en la red de contrabando de hidrocarburo que ambos lideraban. Habría tenido nivel de dirección dentro de esa estructura.

Además, habría tenido influencia en Aduanas y en Marina, y gestionaba dádivas para simular revisiones. También se le relaciona con el flujo financiero de dinero ilícito.

La FGR precisó que a Miguel "N" se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La autoridad judicial decretó la continuación de la audiencia inicial para el jueves 8 de octubre.

Con información de N+.

CT