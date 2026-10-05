Despliegan 500 Elementos del Ejército y Guardia Nacional en Frontera de Tamaulipas

Un total de 500 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera de Tamaulipas como parte de una operación coordinada con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con información de las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, el operativo comenzó este domingo 4 de octubre y contempla acciones en los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

Para estas tareas, las fuerzas mexicanas cuentan con el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana, además de drones y equipos antidron móviles y semifijos.

El objetivo de la operación es contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas en la zona fronteriza.

Las autoridades explicaron que se trata de una “Operación Concurrente”, también conocida como operación “Espejo”, en la que las fuerzas de México y Estados Unidos realizan acciones de manera coordinada, pero cada una dentro de su propio territorio.

La coordinación comenzó con comunicación entre los mandos de la XI Región Militar y la Octava Zona Militar con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos.

Según las autoridades, este mecanismo de cooperación se desarrolla bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía de ambos países.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que este tipo de acciones se realizan desde el 5 de febrero de 2025 como parte de los mecanismos de coordinación en la frontera común.