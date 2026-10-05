Seguridad

Despliegan 500 Elementos del Ejército y Guardia Nacional en Frontera de Tamaulipas

El operativo incluye dos helicópteros, drones y equipos antidron

Refuerzan seguridad en la frontera de TamaulipasRefuerzan seguridad en la frontera de Tamaulipas. Foto: Defensa

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Con helicópteros, drones y equipos antidron, México y EE.UU. lanzan una operación conjunta en la frontera de Tamaulipas.

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