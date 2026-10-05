Fórmula 2 Llegará por Primera Vez a México: ¿Cuándo y Dónde Será la Carrera en 2027?

El campeonato mundial de Fórmula 2 se correrá por primera vez en nuestro país; aquí te decimos las fechas clave sobre el debut de la carrera que se realizará en la Ciudad de México (CDMX) en 2027.

Este lunes, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que el próximo año la Ciudad de México será la sede de la primera carrera de la Fórmula 2, como complemento del Gran Premio de la Fórmula 1 (F1).

El director ejecutivo del serial, Bruno Michel, señaló que “la incorporación de la Ciudad de México a nuestro calendario de la Fórmula 2 2027 permitirá acercar la categoría a nuevas audiencias".

¿Cuándo será la carrera de Fórmula 2 en México?

La carrera de Fórmula 2 (F2) se realizará entre el 29 y 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

En 2017, en la temporada inaugural de la Fórmula 2 participaron 10 escuderías. Ese año, corrieron Charles Leclerc y Alexander Albon, quienes actualmente compiten en la Fórmula 1 con Ferrari y Williams, respectivamente.

Bajo la antigua denominación de GP2 Series, compitieron Lewis Hamilton y Nico Rosberg, quienes posteriormente fueron campeones mundiales en la máxima categoría del automovilismo.

Sergio Checo Pérez, quien actualmente forma parte de Cadillac en la F1, también fue corredor de la GP2 Series.

En la actual temporada de F2 participan 11 equipos y en la plantilla de pilotos se encuentran los mexicanos Rafael Villagómez y Noel León, los brasileños Rafael Câmara y Emerson Fittipaldi, el paraguayo Joshua Dürksen y el colombiano Sebastián Montoya.

Con información de AFP.

RMT