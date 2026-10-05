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Fórmula 2 Llegará por Primera Vez a México: ¿Cuándo y Dónde Será la Carrera en 2027?

El campeonato de F2 comenzó en 2017 como semillero para los jóvenes pilotos con talento y aptitudes para llegar a la F1

Carrera de F1 en el Autódromo Hermanos RodríguezCarrera de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La Ciudad de México será sede de la Fórmula 2 en 2027, junto al Gran Premio de F1. No te pierdas esta oportunidad única de ver a futuros talentos del automovilismo.

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