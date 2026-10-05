¿Qué Pasó en Rusia? Una Neumonía sin Causa Identificada Deja una Muerte y Hospital en Cuarentena

Una empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente murió la semana pasada por una neumonía de origen desconocido en un hospital de Shelekhov, en Irkutsk, y las autoridades rusas pusieron el centro médico en cuarentena y mantienen bajo supervisión a quienes tuvieron contacto con ella.

La televisora estatal de la región informó el lunes del fallecimiento. Rospotrebnadzor, el organismo de salud pública de Rusia, informó el domingo que la mujer fue diagnosticada con neumonía de etiología desconocida, es decir, de origen no determinado. La dependencia indicó que pruebas "extensas" no hallaron microorganismos asociados a su actividad profesional y que no detectó incidentes con microorganismos patógenos en el instituto.

El alcalde Maxim Modin informó el viernes que el hospital no recibe ni da de alta a pacientes y que su laboratorio suspendió los estudios de rutina. La consulta externa siguió operando con normalidad.

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Ese mismo día, la titular de Rospotrebnadzor, Anna Popova, viajó a Irkutsk y se reunió con el gobernador Igor Kobzev y otras autoridades. Kobzev dijo que todas las personas que tuvieron contacto con la mujer están bajo supervisión médica. No identificó la infección y la describió como un caso sospechoso de una infección de especial peligrosidad. Añadió que Rospotrebnadzor aplica "un conjunto completo" de medidas antiepidémicas.

Rospotrebnadzor informó que dos personas que estuvieron en contacto con la mujer dieron positivo a un virus que causa el resfriado común y otras dos a Covid-19. El resto de las personas analizadas resultó negativo.

Lyudi Baikala, un medio local independiente, citó a fuentes que no identificó para asegurar que la técnica de laboratorio, de 28 años, murió de peste neumónica y que varios hospitales de Irkutsk fueron puestos en cuarentena. Rospotrebnadzor no confirma esa versión: afirma que no hay evidencia de que la enfermedad haya sido causada por los patógenos con los que ella trabajaba.

La Organización Mundial de la Salud describe la peste neumónica como una forma menos común pero grave de la peste, enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis, que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en sus pulgas. Puede transmitirse de persona a persona.

Ian Jones, profesor de virología de la Universidad de Reading, afirmó que "la peste tiene una enorme carga histórica y sigue presente en muchas partes del mundo, incluida Rusia", aunque por las condiciones de vida modernas y los antibióticos "su potencial es, por tanto, limitado".

Malick Gibani, profesor asociado clínico de vacunología bacteriana en el Imperial College de Londres, señaló en un comentario por escrito que "en caso de una posible exposición en laboratorio, lo normal sería identificar a las personas que podrían haber estado expuestas y vigilarlas según el nivel de riesgo evaluado".

Gibani agregó que la magnitud de ese seguimiento dependería de las circunstancias de la exposición y del número de personas potencialmente afectadas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pidió el lunes a la población y a los medios atenerse a lo que informe Rospotrebnadzor y no a rumores ni especulaciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el lunes que no considera que haya motivo de alarma, pero que su país sigue el caso de cerca porque es consciente de que podría propagarse rápidamente pese a la cuarentena y a los protocolos de salud pública.

La Planta de Aluminio de Irkutsk, en Shelekhov, pidió a su personal usar cubrebocas como precaución. Su director, Artyom Fominykh, lo comunicó el sábado en Telegram y pidió calma.

Con información de AP.

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