Homicidios

Hombre es Asesinado a Golpes en Vías del Tren en San Nicolás, Nuevo León

La víctima, dedicada a la recolección de latas y cartón, fue encontrada sin vida y con lesiones en la cabeza en la colonia Carmen Romano

Investigan homicidio de hombre en San NicolásLa zona fue acordonada por peritos para la investigación del homicidio. Foto: N+

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