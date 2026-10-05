Hombre es Asesinado a Golpes en Vías del Tren en San Nicolás, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a golpes y encontrado sin vida a un costado de las vías del tren en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El hallazgo de la víctima se dio en el cruce de las calles Libaneses y Escoceses, en la colonia Carmen Romano, Fomerrey 27.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre asesinado presentaba diversos golpes en el cráneo. La causa de muerte habría sido por golpes que presuntamente le dieron sujetos desconocidos aparentemente en un intento de asalto.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada; sin embargo, de manera extraoficial informaron que se trataría de Juan Antonio 'N' de aproximadamente 45 años de edad. El hombre se dedicaba a recoger cartón y latas, y habría sido sorprendido por los agresores cuando se encontraba en las vías del tren durante la mañana.

El hecho movilizó a las autoridades de seguridad y el sitio quedó bajo resguardo de los elementos de la Policía de San Nicolás, así como personal del grupo de homicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes se encargaron de llevar a cabo el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para la investigación del caso.

Minutos más tarde de que la zona fue acordonada, llegaron a la escena del crimen familiares de la víctima, quienes exigieron justicia y solicitaron a las autoridades que den con el paradero de los presuntos responsables lo más pronto posible.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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