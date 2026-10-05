Lluvia de Estrellas Dracónidas 2026: Cuándo y Cómo Verla desde México

El cielo de octubre tendrá un fenómeno astronómico particular con el regreso de las Dracónidas, una lluvia de meteoros que abarcará varios días.

Las Dracónidas, también conocidas como Giacobínidas, se producen cuando la Tierra atraviesa los restos de partículas que dejó a su paso el cometa 21P/Giacobini-Zinner. Estos fragmentos ingresan a la atmósfera y generan los destellos que pueden observarse desde la superficie terrestre.

Una de sus principales particularidades es que el radiante, la zona del cielo de la que parecen proceder los meteoros, alcanza su mayor altura durante las primeras horas de la noche.

Esto significa que, a diferencia de otras lluvias de meteoros que suelen apreciarse mejor después de la medianoche, las Dracónidas pueden ofrecer mejores oportunidades de observación poco después del anochecer.

El radiante se encuentra en la constelación de Draco, el Dragón, cerca de las estrellas Eltanin y Rastaban. Debido a su ubicación en el cielo, el fenómeno resulta especialmente favorable para los observadores del hemisferio norte, incluido México.

La actividad de esta lluvia de estrellas de las Dracónidas se extenderá del 6 al 10 de octubre. Su mayor actividad está prevista alrededor de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, del 9 de octubre. Ese mismo día Saturno se podrá ver a simple vista.

De acuerdo con Star Walk, uno de los periodos más importantes para intentar observarlas será desde el anochecer del 8 de octubre y durante las primeras horas del 9 de octubre.

En condiciones ideales, con un cielo oscuro y sin interferencia de la luz lunar, podrían apreciarse alrededor de 10 meteoros por hora durante el máximo.

Para intentar verlas, lo recomendable es buscar un lugar oscuro, alejado de edificios, anuncios y otras fuentes de iluminación artificial. En México, las condiciones son particularmente favorables por encontrarse en el hemisferio norte.

No es necesario utilizar telescopio para observar una lluvia de meteoros. Basta con contar con un horizonte despejado.

FBPT