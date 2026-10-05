Astronomía

Lluvia de Estrellas Dracónidas 2026: Cuándo y Cómo Verla desde México

El fenómeno astronómico ocurrirá durante este mes y tendrá condiciones favorables para observarse poco después del anochecer

Lluvia de estrellasLluvia de estrellas en Dambulla, Sri Lanka, el 23 de julio de 2026. Foto: AFP | Archivo
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