La Tierra tiene un nuevo acompañante que la seguirá durante los últimos meses del año, se trata del objeto celeste 2026 QQ8, descubierto por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional.

La gravedad de la Tierra atrapó a este objeto celeste que orbitará a la Tierra hasta enero de 2027, y se ubica a una distancia mayor a la de la Luna, satélite natural del planeta.

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¿Qué se sabe del 2026 QQ8?

De acuerdo con el Centro de Planetas Menores se trata de un objeto celeste pequeño, cuyas dimensiones no exceden los dos metros de diámetro. Tomando como referencia las medidas de la Unión Astronómica Internacional, los satélites secundarios que ocasionalmente acompañan a la Tierra suelen tener 75 centímetros de diámetro.

En el reporte publicado los últimos días de octubre, el Centro de Planetas Menores detalló que las integraciones orbitales arrojan que este objeto 2026 QQ8 está ligado temporalmente a la Tierra. Aunque se necesitan más observaciones y estudios dinámicos sobre su comportamiento.

En enero de este año, te habíamos informado sobre el asteroide 2025 PN7, que fue denominado como "una segunda luna", descubierto en agosto de 2025 por los astrónomos españoles Carlos y Raúl de la Fuente Marcos.

¿Es una miniluna o una cuasiluna?

El objeto 2026 Q88 llamado "miniluna", es un objeto que orbita el planeta Tierra de forma temporal. De acuerdo con The Planetary Society las minilunas duran en promedio menos de un año, son muy pequeñas y difíciles de detectar.

No se trata de otra luna, sino un asteroide que quedó de visita por unos meses, y está conformado por roca natural.

La gravedad de la Tierra lo atrapó en abril de 2026 y lo convirtió en una miniluna, es decir que es un pequeño asteroide que estará orbitando la Tierra durante por lo menos dos meses.

Será en enero de 2926 cuando se aleje para seguir su camino alrededor del Sol.

De modo que no se trata de una cuasi-luna. The Planetary Society describe que reciben este nombre porque de cierta forma se comportan como Lunas, sin embargo desde una perspectiva más amplia, en realidad se trata de asteroides.

Las cuasi-lunas de la Tierra comparten prácticamente la misma órbita que la Tierra, y siguen exactamente la misma trayectoria que la Tierra alrededor del Sol. A medida que describen sus órbitas también se ven ligeramente afectados por la gravedad terrestre.

Sus órbitas se sincronizan con la de la Tierra, lo que los mantiene cerca. A veces una cuasiluna se adelanta a la Tierra y otras veces se queda atrás mientras ambos orbitan alrededor del Sol.