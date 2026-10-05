Accidentes

Lluvia Deja Afectaciones en Casas en Santa Catarina, Nuevo León

El agua ingresó a las viviendas de la colonia La Conquista, sin presentar mayor riesgo para los habitantes

Escurrimientos por lluvia en Santa CatarinaProtección Civil de Santa Catarina llevó a cabo recorridos por los escurrimientos. Foto: N+

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