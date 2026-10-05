Lluvia Deja Afectaciones en Casas en Santa Catarina, Nuevo León

Las fuertes lluvias de las últimas horas ocasionaron encharcamientos y zonas de riesgo en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde viviendas de diversas colonias resultaron con afectaciones. Personal de Protección Civil Jaguares realizó recorridos de supervisión en la zona.

Los brigadistas patrullaron las colonias donde se reportaron daños en los domicilios, como en la calle Vía de la Unión, en la colonia La Conquista. Uno de los principales problemas fue el ingreso de agua a las casas y el incremento de escurrimientos provenientes de las zonas altas.

Durante la inspección realizada por los elementos de Protección Civil de Santa Catarina en la colonia La Conquista, detectaron una bajada de agua proveniente de las faldas del Cerro de las Mitras; sin embargo, las autoridades determinaron que el escurrimiento no representaba riesgo para los habitantes del sector.

Mientras tanto, en la colonia El Escorial, vecinos de calles como Monasterio reportaron afectaciones debido a que el agua alcanzó una altura superior a los 40 centímetros.

Otro de los puntos afectados fue la avenida Luis Donaldo Colosio y la calle San Juan de Ulúa, en la colonia San Gilberto, donde elementos de Movilidad y Protección Civil realizaron un cierre preventivo ante la bajada de agua.

Metros más adelante, en Rincón del Poniente y la avenida Luis Donaldo Colosio, también se presentaron fuertes escurrimientos, aunque no se reportaron vehículos arrastrados.

Por su parte, Protección Civil de Nuevo León informó que, al corte de las 02:40 horas, el arroyo El Obispo presentaba un llenado aproximado del 70 por ciento, por lo que se mantenía la vigilancia ante posibles incrementos en su nivel.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH