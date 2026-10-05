Accidentes

Muere Conductor de Aplicación en Accidente Sobre Carretera Monterrey-Saltillo

La pasajera que viajaba en el vehículo mencionó que probablemente el hombre que la llevaba a su domicilio se quedó dormido

La pasajera que viajaba en el vehículo mencionó que probablemente el hombre que la llevaba a su domicilio se quedó dormidoEl vehículo chocó contra un muro de contención del puente conocido como 'La Reina' en Ramos Arizpe. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El vehículo chocó contra un muro de contención del puente conocido como 'La Reina' en Ramos Arizpe

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+