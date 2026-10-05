Un conductor de transporte de aplicación murió después de chocar contra el muro de contención del puente vehicular conocido como 'La Reina', sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 7:00 horas, pero fue a las 7:06 cuando se confirmó la muerte del conductor, quien tenía entre 50 y 55 años de edad.

En el vehículo con placas de Coahuila, viajaba como pasajera una mujer, trabajadora de la empresa Mubea, a quien el conductor llevaba a su domicilio.

En el lugar del percance, la mujer, de 40 años, dijo a las autoridades que no sabía exactamente lo que había ocurrido, sin embargo, señaló que probablemente el conductor se quedó dormido y fue entonces cuando perdió el control del volante, provocando el impacto contra el muro de contención.

Elementos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. Por otra parte, atendieron a la trabajadora y posteriormente la trasladaron a la Unidad Médica Número 88 del IMSS, donde fue reportada con lesiones leves.

Agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado del Estado de Coahuila (FGEC) tomaron conocimiento de los hechos, realizaron el levantamiento de evidencias correspondientes y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para continuar con las diligencias.