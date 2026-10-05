Seguridad

Localizan Cráneo Junto a una Escuela Primaria en Chihuahua

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes

Encuentran cráneo junto a escuela primariaEncuentran cráneo junto a escuela primaria. Foto: N+

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Un cráneo, posiblemente de un menor, fue localizado en un terreno baldío en Chihuahua

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