Localizan Cráneo Junto a una Escuela Primaria en Chihuahua

La mañana de este lunes se reportó el hallazgo de un cráneo junto a una escuela primaria en la colonia Industrial de la ciudad de Chihuahua, situación que generó una movilización de elementos de seguridad en la zona.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el cráneo fue localizado en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Nuevo León, hasta donde acudieron elementos de seguridad pública para asegurar el área.

En el lugar también se encontraban agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y recabaron evidencias que pudieran ayudar a esclarecer las circunstancias en las que fueron localizados los restos.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense acudió al sitio para trasladar los restos óseos y realizar los estudios correspondientes, con el objetivo de determinar su antigüedad y origen. Debido al tamaño del cráneo, se cree que podría pertenecer a un menor de edad.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el hallazgo. Serán los resultados de los estudios realizados los que permitan establecer más información sobre los restos localizados.