Árbol de Gran Tamaño Cae Sobre Camión y Obstruye Calle en Ciudad Victoria

Un árbol cayó sobre un camión repartidor de cerveza en la calle Juan José de la Garza, a la altura del 9, en la colonia Mainero, en Ciudad Victoria.

De acuerdo con información proporcionada por elementos de Protección Civil, la humedad acumulada en el terreno habría provocado que la tierra se reblandeciera, debilitando las raíces del árbol hasta ocasionar su caída sobre la unidad.

A pesar del incidente, no se reportaron personas lesionadas. El vehículo se encontraba en la zona cuando el árbol terminó por desplomarse, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos acudieron al sitio para realizar las labores de corte y retiro del árbol, además de liberar el camión repartidor que quedó afectado por el incidente.

Debido a las maniobras, la circulación sobre este tramo de la calle Juan José de la Garza permaneció cerrada temporalmente, mientras los elementos de emergencia trabajaban para retirar los restos y restablecer el paso.

La presencia de humedad en el suelo se ha incrementado en distintos puntos de Tamaulipas debido a las recientes lluvias, condiciones que pueden favorecer el debilitamiento de árboles, especialmente aquellos que se encuentran en terrenos reblandecidos o con raíces afectadas.

Protección Civil mantiene el llamado a la población a extremar precauciones durante y después de las lluvias, especialmente al transitar por zonas donde haya árboles de gran tamaño, postes u otras estructuras que pudieran representar un riesgo.