Accidentes

Árbol de Gran Tamaño Cae Sobre Camión y Obstruye Calle en Ciudad Victoria

Elementos de Bomberos acudieron al sitio para realizar las labores de corte y retiro del árbol, además de liberar el camión repartidor

Árbol de Gran Tamaño Cae Sobre Camión y Obstruye Calle en Ciudad VictoriaÁrbol de Gran Tamaño Cae Sobre Camión y Obstruye Calle en Ciudad Victoria. Foto: N+

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En Ciudad Victoria, un árbol cayó sobre un camión repartidor debido a la humedad del suelo. Bomberos en acción para liberar el vehículo y abrir la calle.

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