Sociedad

Inundaciones en Matamoros: Estas Son las Zonas Afectadas por las Lluvias

La acumulación de agua mantiene afectaciones en distintos puntos de la ciudad, con vialidades cerradas

Inundaciones en Matamoros: Estas Son las Zonas Afectadas por las LluviasInundaciones en Matamoros: Estas Son las Zonas Afectadas por las Lluvias. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Las lluvias en Matamoros cierran la Avenida Solidaridad y afectan la Escuela Secundaria Técnica No. 76. Autoridades monitorean zonas críticas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+