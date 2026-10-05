Inundaciones en Matamoros: Estas Son las Zonas Afectadas por las Lluvias

Las lluvias registradas en Matamoros desde el pasado viernes han provocado acumulación de agua e inundaciones en diversos sectores de la ciudad. Ante esta situación, las autoridades municipales y de tránsito mantienen cierres viales y monitoreo constante en las arterias más afectadas para resguardar la seguridad de la población.

A las 12:48 horas de este lunes, permanece cerrada la circulación en la Avenida Solidaridad, en el tramo comprendido desde la calle Agua Dura hasta la Avenida Pedro Cárdenas, debido a la acumulación de agua que aún afecta esta zona tras las lluvias del fin de semana.

La medida busca evitar que los vehículos intenten cruzar y queden varados. Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas, extremar precauciones y conducir con baja velocidad.

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Asimismo, la Escuela Secundaria Técnica No. 76 ha registrado severas afectaciones e inundaciones directas dentro de sus instalaciones, lo que complica el acceso e impide el desarrollo normal de las actividades escolares.

Situación que obligó al plantel a mantener temporalmente las actividades académicas en modalidad a distancia. La problemática, que se presenta de manera recurrente cada vez que se registran lluvias intensas, complica tanto el acceso como la movilidad al interior de la institución.

La Secundaria Técnica 76 atiende a aproximadamente mil 150 estudiantes en ambos turnos. Mientras las condiciones mejoran, las autoridades escolares solicitaron a padres de familia y alumnos mantenerse atentos a los avisos oficiales que se difunden a través de los canales de comunicación establecidos por el plantel.

Por otra parte, Protección Civil informó que algunas de las principales vialidades que habían registrado acumulación de agua ya se encuentran nuevamente libres de inundaciones.

Entre las zonas que presentan mejores condiciones se encuentran la avenida Lauro Villar, avenida del Niño y Pedro Cárdenas, donde la circulación ha comenzado a normalizarse luego de las lluvias registradas en la ciudad.

También, Junta de Aguas y Drenaje (JAD) informó que continúan los trabajos para atender los puntos donde todavía persisten encharcamientos, principalmente en colonias que presentan acumulación de agua.

Para reforzar estas labores, fueron habilitadas seis bombas facilitadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con las que se trabaja en el desfogue y desagüe de las zonas afectadas.

Las autoridades mantienen los trabajos para reducir los niveles de agua y mejorar las condiciones de las vialidades, por lo que exhortaron a la población a conducir con precaución en los sectores donde todavía se realizan maniobras.