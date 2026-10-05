Medio Ambiente

Capturan a Cocodrilo Hallado en Playa Barra Norte en Tuxpan, Veracruz

Protección Civil y Bomberos aseguraron al reptil con una red, mismo que fue trasladado a la base

Capturan a cocodrilo en playa Barra norte: Foto: Antonio ArangoCapturan a cocodrilo en playa Barra norte: Foto: Antonio Arango

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Cocodrilo capturado en playa Barra Norte de Tuxpan. Protección Civil y Bomberos actuaron sin contratiempos. No hubo heridos.

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