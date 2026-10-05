Capturan a Cocodrilo Hallado en Playa Barra Norte en Tuxpan, Veracruz

Un cocodrilo fue capturado en la playa Barra Norte, del municipio de Tuxpan. El avistamiento provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y salvavidas voluntarios implementaron un operativo para asegurar al reptil. Utilizando una red, lograron atraparlo sin que se registraran incidentes durante las maniobras.

Autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y tampoco se reportaron ataques. Después de la captura, el cocodrilo fue trasladado a las instalaciones de Protección Civil, donde quedó bajo resguardo.

Se prevé que el animal posteriormente sea reubicado en un sitio adecuado para su especie.

Las autoridades exhortan a la población a no acercarse a estos animales y reportar de inmediato cualquier avistamiento a las corporaciones de emergencia.