Pronóstico del tiempo

Seguirá Temporal de Lluvias en CDMX: Hasta Este Día Estará Activa la Alerta

La SGIRPC extendió el aviso especial por lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y vientos de hasta 50 km/h

Días LluviososDurante los últimos días se han presentado días lluviosos. Foto: Cuartoscuro | Moisés Pablo

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Temporal de lluvias en CDMX se prolonga. SGIRPC advierte sobre fuertes lluvias y vientos.

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