Seguirá Temporal de Lluvias en CDMX: Hasta Este Día Estará Activa la Alerta

El temporal de lluvias continuará en la Ciudad de México durante los próximos días, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia extendió el periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

El aviso especial fue emitido este lunes 5 de octubre y establece que las condiciones de lluvia permanecerán hasta por lo menos el sábado 10 de octubre, por lo que el periodo se extenderá durante varios días más.

Durante este periodo también se esperan temperaturas frescas, con máximas de entre 20 y 23 grados Celsius en la capital del país.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana ante la continuidad de las condiciones meteorológicas.

Entre las medidas preventivas, pidió retirar la basura de las coladeras para evitar obstrucciones, así como evitar cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua.

También recomendó no refugiarse debajo de árboles o estructuras durante las lluvias y utilizar impermeable o paraguas para reducir riesgos durante los traslados.

El aviso especial permanecerá vigente hasta por lo menos el sábado 10 de octubre, aunque la autoridad pidió mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante posibles actualizaciones.

PT