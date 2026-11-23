Llegan a Veracruz los Restos de Tres Soldados Muertos en Guasave, Sinaloa
Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio y José Guadalupe Luna Castillo fueron llevados a sus comunidades para los servicios funerarios
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Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio y José Guadalupe Luna Castillo fueron llevados a sus comunidades para los servicios funerarios
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Los cuerpos de tres militares veracruzanos que perdieron la vida durante un enfrentamiento contra un grupo criminal en Guasave, Sinaloa, fueron trasladados a sus lugares de origen para recibir los servicios funerarios.
Tres carrozas fúnebres salieron del Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, donde los féretros fueron recibidos por elementos militares y civiles. El traslado se realizó con honores para dar el último adiós a los uniformados.
La llegada de los cuerpos ocurrió la tarde noche de este domingo 22 de noviembre. Posteriormente, fueron llevados a sus respectivas localidades, donde familiares, amigos y compañeros podrán despedirlos.
Se trata de Luis Eduardo Méndez Peña; originario de Jalcomulco, Abraham López Aparico; del municipio de Veracruz y José Guadalupe Luna Castillo; originario de la ciudad de Xalapa. Se espera que este domingo 22 de noviembre, los cuerpos sean trasladados a sus lugares de origen, donde se realizarán los funerales.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, en redes sociales lamentó la muerte de los cuatro militares del ejército mexicano. A sus familias y compañeros expreso sus condolencias.
Los elementos de infantería participaron en el operativo para detener a Fausto Isidro N. Alias ‘Chapo Isidro’, jefe de la organización delictiva “Beltran Leiva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán ’N’ (alias) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José ’N’, su cuñado y operador financiero de este mismo.