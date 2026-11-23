Los equipos de rayos X instalados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) permitieron detectar un cargamento de más de 7.7 kilogramos de drogas ocultas en envíos postales internacionales, una operación que puso al descubierto los métodos de ocultamiento utilizados para intentar traficar sustancias ilícitas hacia México.

La Secretaría de Marina informó que los aseguramientos fueron resultado de un operativo coordinado entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Correos de México en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado del AICM.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aseguran 7.7 Kilos de Drogas Ocultas en Envíos Postales en el AICM, CDMX

De acuerdo con las autoridades, la detección se realizó mediante revisiones no intrusivas con equipos de rayos X, complementadas con inspecciones físicas selectivas. Gracias a estas herramientas fue posible identificar anomalías en paquetes que aparentaban contener artículos de uso cotidiano.

Uno de los hallazgos más relevantes fue el aseguramiento de 3.06 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina ocultos dentro de un paquete con bombas de aire que sería enviado a Chipre. La revisión detallada permitió descubrir el narcótico antes de que abandonara territorio mexicano.

Droga en Colchones Inflables y Juegos de Mesa: Rayos X en el AICM Detectan Metanfetamina. Foto: Gabinete de Seguridad

En otro caso, los especialistas detectaron 1.090 kilogramos de metanfetamina escondidos en una caja que contenía un colchón inflable y un recipiente cubierto con una placa de acero. El envío tenía como destino la ciudad de Santiago de Chile.

Las estrategias para burlar a las autoridades no terminaron ahí. Durante las inspecciones también fueron localizados 0.525 kilogramos de metanfetamina ocultos entre juegos de mesa dentro de un paquete relacionado con Buenos Aires, Argentina.

Además de los cargamentos de metanfetamina, las autoridades aseguraron 1.260 kilogramos de clorhidrato de ketamina escondidos en una caja que transportaba una férula para muñeca procedente de Palma, España. A ello se sumó el decomiso de 1.86 kilogramos de productos derivados del cannabis contenidos en 24 frascos de vidrio enviados desde California, Estados Unidos.

Todas las sustancias fueron sometidas a análisis de laboratorio para confirmar su composición. Posteriormente, los narcóticos quedaron bajo resguardo de la FGR, institución que continuará con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades destacaron que el uso de tecnología de rayos X, combinado con labores de inteligencia e inspección física, permite detectar métodos de ocultamiento cada vez más complejos empleados por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

TLS