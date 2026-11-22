La llegada del frente frío número 8 provocará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Tamaulipas durante este domingo, principalmente en la zona noreste del estado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo prevé precipitaciones acumuladas de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de posibles descargas eléctricas y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Estas condiciones serán ocasionadas por el desplazamiento del sistema frontal sobre el norte y noreste del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional y la corriente en chorro subtropical.

Pese al ingreso de una masa de aire ártico asociada al frente frío, las temperaturas podrían mantenerse cálidas en algunas regiones. Para el sur de Tamaulipas se pronostican máximas de entre 30 y 35 grados Celsius.

Como referencia, durante las últimas 24 horas la estación meteorológica de Soto La Marina registró una temperatura máxima de 30.8 grados.

El SMN también advirtió que las lluvias podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Además, las fuertes rachas de viento representan un riesgo por la posible caída de árboles y anuncios publicitarios.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente al transitar por zonas susceptibles a encharcamientos e inundaciones.