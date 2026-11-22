Una persona perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba se impactara contra una unidad de transporte sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de la comunidad de San Isidro Miranda, en el municipio de El Marqués.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque, el copiloto del automóvil sufrió lesiones que le provocaron la muerte. Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, cuyos elementos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y acordonaron la zona para facilitar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado para llevar a cabo los procedimientos legales.

Las autoridades quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del percance.