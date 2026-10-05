Así Fue la Entrega del Médico Maximiano 'N'; Esto Dijo el Fiscal de Sonora

El Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez, confirmó este lunes la entrega a las autoridades y posterior ejecución de una de las órdenes de aprehensión pendiente en contra del médico Maximiano 'N', por presunta mala praxis en la aplicación de sueros vitaminados que derivó en el fallecimiento de ocho personas.

Refirió que el médico quien estaba prófugo de la justicia desde abril pasado fue ingresado al Centro de Reinserción Social, Cereso 1 de Hermosillo, donde se dará trámite a su situación legal.

“Como ya se ha empezado a correr la versión podemos confirmar que ya hoy en la mañana se ejecutó una de las órdenes de aprehensión que existen en contra del doctor relacionado con la administración de soluciones parenterales. Hoy en la mañana fue ejecutado ya se encuentra ingresado en el Cereso para que sea presentado ante su juez, esperemos que hoy sea imputado, que se abra la audiencia y que se resuelva su situación legal ante el tribunal de la causa”

Refirió que la entrega a las autoridades derivó principalmente del trabajo de investigación e inteligencia que se realizó para dar con su paradero y sus pertenecias patrimoniales. De acuerdo con el fiscal se le cerró el acceso a la posibilidad económica de tener disposición en cuentas de banco, se aseguraron bienes y vehículos y finalemente los abogados se presentaron a fin de que pudiera presentarse ante la autoridad.

Entre finales de marzo y principios de abril de este año en Hermosillo se registraron ocho fallecimientos de personas que recibieron sueros vitaminados y más de once resultaron con afectaciones en su salud.

A raíz de esta situación la Fiscalía de Sonora informó sobre la clausura de algunos establecimientos propiedad del médico acusado como presunto responsable y giró una orden de aprehensión en su contra la cual no pudo ser ejecutada porque un juez le concedió un amparo.

En mayo se ofreció una recompensa por 500 mil pesos para quien brindara información que llevara a su captura.