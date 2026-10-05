Seguridad

Así Fue la Entrega del Médico Maximiano 'N'; Esto Dijo el Fiscal de Sonora

El doctor es acusado por la muerte de al menos 8 personas tras la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo

Así Fue la Entrega del Médico Maximiano 'N'; Esto Dijo el Fiscal de SonoraAsí Fue la Entrega del Médico Maximiano 'N'; Esto Dijo el Fiscal de Sonora. Foto: FGJES

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