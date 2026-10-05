Cuatro Menores Detenidos en Posesión de Narcóticos y Réplicas de Armas en Cajeme

Cuatro menores de edad fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Cajeme y Marina, durante distintos hechos registrados en Ciudad Obregón, relacionados con presuntos delitos como robo con violencia, posesión de narcóticos y portación de réplicas de armas.



En la colonia Casa Blanca fue detenido Mario Yarel “N”, de 17 años, quien presuntamente estaría relacionado con robos en tiendas de autoservicio. Durante una intervención, los agentes le aseguraron una réplica de arma corta, un cargador con 30 cartuchos calibre 7.62x39 y dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.



En otro hecho, ocurrido en la colonia Miravalle, fue detenido Christopher Ezequiel “N”, de 17 años, a quien durante una inspección corporal realizada en un filtro de vigilancia le localizaron 28 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal.



En esa misma colonia, José Manuel “N”, de 16 años, fue detenido tras ser señalado por un conductor de presuntamente amenazarlo con un cuchillo para despojarlo de un teléfono celular y una cartera. Al menor le aseguraron un cuchillo, cuatro teléfonos celulares y un control electrónico para el encendido de un vehículo.



Finalmente, en el cruce de Moctezuma y Río Papagayo, en la colonia Libertad, fue detenido Ángel Vicente “N”, de 16 años, quien intentó escapar al notar la presencia policial. Durante la inspección le localizaron una réplica de arma corta y 13 envoltorios con una sustancia granulada con características similares al cristal.