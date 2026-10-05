Seguridad

Cuatro Menores Detenidos en Posesión de Narcóticos y Réplicas de Armas en Cajeme

Los 4 jóvenes fueron capturados en distintos hechos y diferentes colonias en Ciudad Obregón, Sonora

Cuatro Menores Detenidos en Posesión de Narcóticos y Réplicas de Armas en CajemeCuatro Menores Detenidos en Posesión de Narcóticos y Réplicas de Armas en Cajeme. Foto: Archivo N+

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