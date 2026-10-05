Mujer Detenida por Presuntamente Agredir a su Vecina en Hermosillo

Una mujer de 34 años de edad fue turnada al Ministerio Público luego de ser señalada de agredir físicamente a su vecina en calles de la colonia Lomas de Madrid, al norte de Hermosillo.



Se trata de Fernanda 'N', quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente tras el señalamiento realizado en su contra.



De acuerdo con la acusación de la víctima, una mujer de 55 años de edad, Fernanda 'N' la golpeó con un palo de madera en el brazo izquierdo. Como consecuencia de la agresión, la afectada presentó un moretón en esa parte del cuerpo.



Los hechos se registraron a las 18:35 horas del domingo, en el cruce de las calles Sinoquipe y Monteverde, sitio donde se registró la agresión entre las dos vecinas, situación que derivó en la intervención de las autoridades.



Tras lo ocurrido, Fernanda “N”, de 34 años, fue turnada al Ministerio Público, instancia que quedó a cargo de determinar lo correspondiente por el señalamiento realizado por la mujer de 55 años, quien la acusó de haberla golpeado con el palo de madera en el brazo izquierdo.