Seguridad

Mujer Detenida por Presuntamente Agredir a su Vecina en Hermosillo

La femenina de 34 años fue turnada al Miniserio Público tras los hechos ocurridos en la colonia Lomas de Madrid, al norte de la capital de Sonora

Mujer Detenida por Presuntamente Agredir a su Vecina en HermosilloMujer Detenida por Presuntamente Agredir a su Vecina en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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