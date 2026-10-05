Se Entrega Maximiano ’N’, Médico Acusado de Muertes por Sueros Vitaminados en Sonora

Maximiano “N”, médico señalado por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas tras la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, se entregó en las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Tras su entrega, el médico salió en una ambulancia custodiada y fue trasladado al Centro de Reinserción Social 1 (Cereso) donde fue ingresado para ser presentado ante el Juez correspondiente para tener una audiencia inicial.

Antes de su detención las autoridades realizaron cateos, se aseguraron bienes y bloquearon sus cuentas en bancos, además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos para su localización y captura.

Sobre el estado de salud de Maximiano se sabe que es delicada y recientemente sufrió una amputación en un brazo derivada de un padecimiento.