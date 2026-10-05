Seguridad

Se Entrega Maximiano ’N’, Médico Acusado de Muertes por Sueros Vitaminados en Sonora

El doctor era buscado por la muerte de 8 personas por mala praxis

Médico Maximiano ’N’ se Entrega a las Autoridades en Hermosillo, SonoraMédico Maximiano ’N’ se Entrega a las Autoridades en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo

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