Salud

Flor de Jamaica: ¿Es Mejor Hervirla o Dejarla en Remojo para Aprovechar Sus Propiedades?

Aporta antioxidantes y compuestos vegetales; su preparación puede influir en la cantidad de estas sustancias que llegan a la bebida

Flor de jamaicaHibiscus sabdariffa, flor de jamaica. Foto: AFP

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