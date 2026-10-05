Flor de Jamaica: ¿Es Mejor Hervirla o Dejarla en Remojo para Aprovechar Sus Propiedades?

La flor de jamaica es utilizada principalmente para preparar bebidas por su sabor ácido y característico. Sin embargo, además de su uso en la alimentación, esta planta contiene compuestos vegetales que han sido estudiados por sus posibles efectos en la salud.

Entre sus componentes destacan las antocianinas y los polifenoles, sustancias asociadas con actividad antioxidante. Por ello, la forma de preparar la jamaica puede ser relevante si se busca aprovechar estos compuestos.

Una de las dudas más comunes es si resulta mejor hervir la flor o simplemente dejarla en agua para que libere sus propiedades.

La preparación con agua caliente facilita que distintos compuestos presentes en la flor pasen al líquido. Un estudio publicado en la revista Food Chemistry comparó diferentes métodos para preparar bebidas con Hibiscus sabdariffa, nombre científico de la jamaica.

Los investigadores analizaron una preparación mediante decocción, es decir, con agua caliente, y otras realizadas mediante infusión en frío. Los resultados mostraron que la decocción presentó una mayor cantidad de polifenoles y una actividad antioxidante superior bajo las condiciones analizadas.

El estudio también encontró que una exposición de aproximadamente tres minutos permitió una extracción eficiente de los compuestos evaluados.

Esto indica que utilizar agua caliente puede favorecer la extracción de algunas de las sustancias presentes en la flor, aunque una cocción más prolongada no necesariamente significa que se obtendrán mayores beneficios.

La flor también puede prepararse mediante una infusión en frío. En este caso, se coloca en agua y se deja reposar para que sus componentes se incorporen progresivamente al líquido.

Este método también permite extraer polifenoles y otros compuestos de la jamaica, aunque el estudio que comparó ambas preparaciones encontró una mayor extracción y actividad antioxidante en la bebida preparada mediante decocción.

La flor de jamaica aporta antioxidantes, antocianinas y polifenoles que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres. También puede contribuir al control de la presión arterial y favorecer niveles saludables de colesterol, además de ser una bebida baja en calorías cuando se consume sin azúcar añadida.

FBPT