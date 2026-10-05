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Otra Baja en la Selección Mexicana: Luis Romo Abandona la Concentración

Rafa Márquez tendrá múltiples ausencias mientras busca su primer triunfo como entrenador del equipo nacional

Luis Romo durante un partido de la selección mexicanaLuis Romo durante un partido de la selección mexicana | Foto: Reuters

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