Otra Baja en la Selección Mexicana: Luis Romo Abandona la Concentración

Mientras Rafael Márquez sigue buscando su primer triunfo como entrenador de la selección mexicana, las ausencias se acumulan en la plantilla del Tricolor. Este lunes, a poco más de 24 horas para el último duelo amistoso de la Fecha FIFA, ante la escuadra nacional de Chile, el equipo mexicano anunció que Luis Romo abandona la concentración del equipo.

A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que el futbolista de las Chivas causará baja del equipo este mismo día debido a que, tras un estudio realizado, presentó una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Romo, de 31 años de edad, volverá a su club para comenzar con su recuperación.

Desafortunadamente, la baja de Romo no es la única que tendrá el equipo mexicano en el partido ante Chile. De hecho, Gilberto Mora es quien encabeza las ausencias de la selección mexicana. El joven y talentoso centrocampista de los Xolos de Tijuana presentó molestias físicas, por lo que también se confirmó que abandonó la concentración.

Otro jugador que ya abandonó el campamento de la selección nacional es Hirving Lozano. El 'Chucky' tuvo molestias musculares, por lo que regresó a la ciudad de Los Ángeles, California, para reportar con el LA Galaxy. Finalmente, la cuarta baja de México es Mateo Chávez. El lateral izquierdo fue expulsado en la derrota ante Estados Unidos y, debido a la suspensión que acarrea por la tarjeta roja, también fue liberado y se incorporará al AZ Alkmaar, en Países Bajos, durante los próximos días.

¿Cuándo juega México contra Chile?

El cuarto partido de esta Fecha FIFA para la selección mexicana está programado para este martes 6 de octubre. El encuentro México vs Chile comenzará a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).

Rafa Márquez podría obtener su primer triunfo bajo el mando del Tricolor en caso de vencer al combinado sudamericano.