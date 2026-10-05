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Película de Gael García Cerrará Festival de Cine de Valladolid, España

El director, actor y productor mexicano presentará su largometraje, en el que actúa junto a Ricky Martin

Gael García y Ricky MartinGael García y Ricky Martin. Foto: Reuters | Archivo

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No te pierdas el cierre de la Seminci con Gael García Bernal y su nueva película 'Hombre al agua'. Un socorrista y un empresario mexicano protagonizan esta comedia.

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