UNAM No Considera Necesario Prohibir Celulares en Salones, pero Sí Revisar Uso de la IA

En un salón de clases el teléfono celular puede ser una distracción, pero también una herramienta para buscar información. Para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la respuesta no está en prohibir los dispositivos, sino en aprender a utilizarlos de manera responsable.

El Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM (CCOIA-UNAM) determinó que la Universidad adoptará una postura formativa y no prohibitiva respecto al uso de celulares y otros dispositivos digitales dentro de las aulas, luego de la iniciativa presidencial que dicta que a partir del 3 de noviembre, se restringirá el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Durante una sesión extraordinaria presidida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, el CCOIA-UNAM acordó elaborar un diagnóstico integral que permita conocer cómo se utilizan los celulares y las herramientas de inteligencia artificial (IA) en los distintos niveles educativos de la institución.

La decisión fue tomada después de que el rector solicitara una opinión técnica al Comité Académico Interdisciplinario (CAI) sobre posibles restricciones y recomendaciones para el uso de estas tecnologías en las aulas.

Tras analizar las propuestas, el Consejo concluyó que cualquier medida relacionada con el bienestar de los estudiantes debe partir de evidencia científica y de un enfoque que privilegie la formación, la reflexión y el pensamiento crítico.

Esto ocurre luego de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el uso de estos dispositivos a alumnos de educación básica, de primaria y secundaria; mientras que para alumnos de educación media superior y superior se pretende promover el uso responsable y regulado de estos artículos.

La UNAM no prevé desaparecer el uso del celular

La postura de la UNAM implica que el teléfono celular no será considerado, por sí mismo, un elemento que deba desaparecer de las aulas. Y se pronunció por reconocer la autoridad pedagógica del personal docente, lo que significa que los profesores tendrán un papel central para determinar cuándo y cómo resulta pertinente utilizar dispositivos móviles durante una clase.

Plantea, además, ampliar la capacitación de los docentes para que puedan incorporar celulares, dispositivos digitales y herramientas de inteligencia artificial con fines pedagógicos.

La intención es que la discusión no se limite a decidir si un estudiante puede o no sacar su teléfono durante una clase, sino a establecer para qué se utiliza, bajo qué reglas y con qué propósito educativo.

La UNAM acordó, además, intensificar la discusión sobre el uso responsable y ético de la inteligencia artificial.

Como parte de esta estrategia, el Comité Universitario de Ética recibirá una propuesta para crear un subcomité especializado en inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y promover un aprovechamiento ético de estas tecnologías.

La Universidad también continuará con el censo de las actividades relacionadas con IA que realizan sus distintas dependencias. Hasta ahora, 44 entidades universitarias han participado y reportaron 119 líneas de investigación activas, 280 cursos relacionados con IA, 67 herramientas o plataformas desarrolladas por la propia universidad y 27 foros, congresos o coloquios vigentes.

La decisión tampoco significa que todo uso de un teléfono o de una herramienta de IA sea automáticamente válido dentro de una clase. La apuesta de la Universidad es que sean el contexto educativo, la autoridad del docente y criterios sustentados en evidencia los que determinen cuándo estas tecnologías ayudan al aprendizaje y cuándo se convierten en un obstáculo.

En un escenario educativo donde los teléfonos inteligentes ya forman parte de la vida cotidiana y la inteligencia artificial avanza más rápido que muchas de las reglas que intentan regularla, la UNAM parece haber elegido no cerrar la puerta.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del 3 de noviembre entrará en vigor la regulación del uso de celulares en las escuelas de México. La medida busca favorecer el desarrollo cognitivo, recuperar la creatividad y reducir los posibles efectos negativos del uso indiscriminado de pantallas y redes sociales.

El acuerdo, respaldado por los 32 gobernadores y consultado con docentes, establece que en Educación Básica no se permitirá el uso de celulares durante la jornada escolar. En Media Superior habrá restricciones determinadas por cada institución, mientras que en Educación Superior se promoverá un uso responsable y seguro.

Las nuevas reglas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y las escuelas tendrán 30 días para informar a sus comunidades. De acuerdo con la SEP, 81% de los docentes consultados respaldó la regulación, al considerar que contribuirá a mejorar la atención, el aprendizaje, la salud mental y la convivencia escolar.

TLS