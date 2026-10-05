Sociedad

UNAM No Considera Necesario Prohibir Celulares en Salones, pero Sí Revisar Uso de la IA

El Consejo Coordinador de la IA de la universidad habló sobre posibles restricciones y recomendaciones para el uso de estas tecnologías

ALUMNO UNAMEstudiantes de Preparatoria UNAM regresan a clases. Foto: Cuartoscuro

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