Miles de alumnos van a gozar de una suspensión de clases del lunes 23 al viernes 27 de noviembre 2026 en México, por eso razón acá te decimos por qué no hay escuelas y qué estudiantes de educación básica de la SEP (Secretaría de Educación Publica) van a gozar de varios días de descanso durante la última semana del mes.

La noticia cayó de sorpresa para muchos, por eso en una nota ya te dijimos qué días no hay clases del lunes 23 al 27 de noviembre, pues se suspenden las actividades escolares por dos motivos diferentes. De igual forma, también te adelantamos cuándo salen de vacaciones los niños en diciembre 2026, por las fiestas de fin de año.

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¿Por qué no hay clases del lunes 23 al viernes 27 de noviembre?

Para esta semana ya está confirmada la suspensión de clases durante tres días. El lunes 23 y el martes 24 de noviembre no hay clases debido a que se llevan a cabo asambleas internas de la Sección 19 de la SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) para designar a los delgados del Congreso Seccional.

El viernes 27 de noviembre tampoco hay clases a nivel debido a que se lleva a cabo el último Consejo Técnico Escolar (CTE) del año. Esto aplica en escuelas de educación básica de la SEP, tanto para instituciones públicas como privadas.

¿Qué alumnos descansan del 23 al 27 de noviembre por la suspensión de clases?

La suspensión de escuelas del 23 y 24 de noviembre aplica solamente para algunas escuelas de preescolar, primaria y secundaria públicas del estado de Morelos. Existe la posibilidad de que estas pausas se extiendan a más días, por eso es importante que los padres de familia y estudiantes consulten directamente con las instituciones la fecha en que van a volver a las aulas.

El cuanto a la suspensión de clases del 27 de noviembre 2026, esto aplica para todas las escuelas de educación básica de México, que estén incorporadas a la SEP, ya sea una institución pública o privada.

Después de esta semana, el siguiente asueto en el calendario escolar de la SEP está pactado para ser hasta el próximo 21 de diciembre 2026, fecha en que inician las vacaciones de fin de año en todo el país.

AO