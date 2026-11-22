Con el inicio del año se registra el aumento de precio en alimentos y servicios, pero uno de los temas que mayor conflicto puede generar es el aumento de la tarifa de transporte público, pues además de las complicaciones que puede generar en los momentos de mayor concentración de pasajeros, implica también un incremento en los gastos diarios.

Por ello, ahora que se analiza el aumento de la tarifa para 2027 en zonas del país, te contamos dónde y cuánto subiría.

¿Dónde proponen aumento del transporte público en México?

El gobierno del estado de Puebla analiza un posible incremento a la tarifa del transporte público, actualmente de 8.50 pesos, luego de casi nueve años sin modificaciones. La Secretaría de Movilidad y Transporte investiga si existen condiciones para autorizar un ajuste.

Entre los factores que están tomando en cuenta en el análisis del incremento están la evolución de los costos de operación de los transportistas y el impacto de la posible alza del precio en la economía de las familias poblanas.

Actualmente, el precio de la tarifa es de $8.50 pesos para autobuses y $8 pesos para minivans. Se propone un incremento de 4 pesos, aunque grupos de transportistas han planteado que suba el mínimo en sus rutas hasta a $14 pesos.

La titular de la dependencia, Silvia Tanús, señaló que el salario mínimo subió 300 pesos, mientras que el diésel ha subido un 30 por ciento, y el índice de precios al consumidor ha subido un 40 por ciento en esta época.

Hasta el momento, partidos políticos opositores al gobierno del estado han expresado su rechazo a la propuesta y han llamado a la comparecencia de la funcionaria.