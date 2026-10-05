Política

Sheinbaum Anuncia Cuándo Presentará el Decreto para Evitar Violencia en Redes Sociales

Esta semana, el gobierno de México entablará diálogo con las empresas de las plataformas digitales

Redes socialesRedes sociales. Foto: Reuters | Archivo

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El gobierno de México dialogará con plataformas digitales para eliminar contenido violento. Sheinbaum busca proteger a los jóvenes en redes sociales. Descubre más.

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