Sheinbaum Anuncia Cuándo Presentará el Decreto para Evitar Violencia en Redes Sociales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el próximo jueves, 8 de octubre de 2026, presentará el decreto para evitar mensajes de violencia en las redes sociales, luego de los cuatro ataques que han ocurrido durante su administración en escuelas del país, entre ellos el que se registró en la secundaria 13 de Torreón, Coahuila.

La semana pasada, Sheinbaum Pardo anunció la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de exigir a las plataformas digitales que eliminen contenido relacionado con violencia, abuso o acoso.

El gobierno federal explicó que el decreto establecerá obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria afirmó que “las redes sociales tienen una responsabilidad y hoy es quizá el principal medio de comunicación de los jóvenes (…) Tiene que haber una responsabilidad de las redes de no propagar estos mecanismos de violencia. Tiene que haber límites”.

Dijo que esta semana también inició la comunicación con las empresas de las plataformas digitales, pues “no queremos que las redes sociales se conviertan en un espacio de vínculo de los jóvenes a través de la violencia. No debe ser”.

La mandataria recalcó que se deben tomar medidas ante los ataques de violencia en escuelas de México. “Hay evidencia de que hay comunicación a través de las redes, entonces, no podemos ser omisos”, aseguró.

“Tiene que haber una limitación de las plataformas de la propagación de acoso, de abuso sexual. No puede permitirse. Tenemos que ser muy tajantes para evitar que situaciones como estas sean propagadas a través de las redes”, afirmó Sheinbaum Pardo.

La presidenta Sheinbaum señaló que “hay que atender a los jóvenes, hay que estar cerca de ellos, hay que procurar que cualquier problema de aislamiento, de depresión, de falta de vínculos sociales se atienda desde las escuelas, pero tenemos que tomar medidas para que las redes no sean el medio de comunicación de estas violencias”.

Destacó que de forma unánime se aprobó limitar el uso de los teléfonos celulares en las escuelas y consideró que, de igual manera, “esto debe ser una decisión colectiva”.

El grupo de trabajo se conforma por instituciones del gobierno federal, entre ellas, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, participan expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN).