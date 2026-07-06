¿Qué Se Decide en Ginebra sobre IA? Guía del Diálogo de ONU para Regular Inteligencia Artificial

Como parte del Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, António Guterres advirtió que ésta avanza a un ritmo vertiginoso, por lo que hay que controlarla para que sea justa, accesible y ética

IA. Discusión en ONU sobre Inteligencia Artificial¿Qué dice la Guía del Diálogo en Ginebra para Regular la Inteligencia Artificial? Foto: Reuters.

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