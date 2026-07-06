¿Qué Se Decide en Ginebra sobre IA? Guía del Diálogo de ONU para Regular Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) no sólo ha ganado cada vez más terreno en las grandes esferas sino también en actividades cotidianas. A lo que la ONU ha reaccionado con un llamamiento urgente para que sea segura e inclusiva.

Hasta organizó un Diálogo Global en el que se debate sobre la gobernanza de la Inteligencia Artificial, es decir que ésta refleje las prioridades de todas las naciones no sólo de aquellas más avanzadas tecnológicamente.

El llamamiento busca que la IA sea democrática y no sólo llegue a más personas sino que permita una representación equitativa entre naciones. Ya sea aquellas con sectores avanzados en IA o países que por el contrario han quedado expuestos a consecuencias de ésta debido a que no han tenido voz en el diseño de dichas regulaciones.

Entre las temáticas que abordará este Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA están las siguientes:

Oportunidades e implicaciones de la IA.

Cómo salvar la brecha de la IA.

Cooperación Internacional en la Gobernanza de la IA.

Supervisión Humana sólida de los Sistemas de IA para garantizar seguridad.

En mayo de este año, el Papa León XIV hizo un llamado a la sociedad civil a través de su primera encíclica "Magnífica Humanitas" a "desarmar a la IA" para que ésta no dominara lo humano.

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¿Qué se discute en la ONU sobre Inteligencia Artificial? Esto preocupa a las Naciones

Pese a que la IA se ha colado en cada rincón del planeta, la ONU explica que las prioridades en torno a ésta son distintas por cada Gobierno.

Desde enero de 2026 realizó distintas consultas en todo el mundo con la participación de gobiernos, sociedad civil, sector privado, entorno académico y comunidad ética que revelan las distintas preocupaciones.

El grupo formado por gobiernos se preocupa por dar prioridad al desarrollo de capacidades. Mientras que el resto (sociedad civil, sector privado, etc) sitúan la seguridad en primer lugar.

Aunque no son las únicas temáticas que causan prioridad, también lo son la rendición de cuentas, supervisión humana, así como implicaciones sociales, económicas, éticas, culturales y lingüísticas.

ONU pide normas mundiales para regular la IA

En su participación en el Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, António Guterres, secretario general de la ONU pidió una regulación mundial de la IA.

También advirtió sobre los llamados "robots asesinos", que dejaron de ser "meras herramientas a la espera de instrucciones: escriben código, actúan en internet, y toman decisiones con cada vez menos supervisión humana".

Además, instó a priorizar la seguridad de los niños, para protegerlos de la manipulación y abusos generados mediante la IA: "nuestras instituciones se crearon para controlar máquinas que siguen órdenes. No están preparadas para máquinas que toman decisiones. Y hay límites, que una vez traspasados, no se pueden revertir".

SARR