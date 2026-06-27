Los Niños, Chimpancés y Gorilas Ríen al Mismo Ritmo; y Esto Fue Crucial en la Evolución

Un nuevo estudio revela que los niños se ríen al mismo ritmo que los chimpancés y los gorilas; y esta es una pista importante sobre la evolución de los humanos

Niña y chimpancéNiños y chimpancés ríen al mismo ritmo. Foto: Reuters

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¿Sabías que los niños, chimpancés y gorilas ríen al mismo ritmo? Un estudio sugiere que esta conexión es clave para entender nuestra evolución y el desarrollo del lenguaje.

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