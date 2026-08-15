Ciencia y Tecnología

Temblor en Indonesia: El Cinturón de Fuego, Una de las Regiones Más Sísmicas del Mundo

El terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia es una prueba más de la gran actividad sísmica en el Cinturón de Fuego del Pacífico; te explicamos a qué se debe el fenómeno

Ilustración del Cinturón de Fuego del PacíficoTerremoto de Indonesia: ¿qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? Foto: NOAA | Google

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