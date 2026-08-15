Temblor en Indonesia: El Cinturón de Fuego, Una de las Regiones Más Sísmicas del Mundo

Por la mañana del 15 de agosto, un terremoto de magnitud 7.7 azotó la isla de Flores, en Indonesia. Este sismo es la más reciente prueba de la gran actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico. Te explicamos por qué esta región concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del globo.

Poco antes de las 5 de la mañana, hora local, se registró un fuerte sismo de magnitud 7.7, al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores. El sismo se percibió también en la costa norte de Australia y en Timor Oriental, con quien Indonesia comparte la isla homónima.

Minutos más tarde se registró una réplica de magnitud 6.2. Otras dos réplicas de consideración alcanzaron magnitudes 5.6 y 5.9, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG, por sus siglas en indonesio) ha emitido una alerta de tsunami para la región.

Para Indonesia, los sismos de esta magnitud, tristemente, no son una novedad. Apenas en 2018, 2 mil 200 personas murieron en Palu, una ciudad de 400 mil habitantes, a causa de un terremoto de magnitud 7.5, que fue seguido de un tsunami.

El archipiélago se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con fuerte actividad sísmica y sismológica. También llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, este término informal delimita los márgenes de la Placa del Pacífico. Este Cinturón de fuego inicia desde el sur de Chile, sube por la costa del Pacífico americano, incluyendo a México y Estados Unidos, y conecta con Asia a través de Alaska.

Posteriormente, baja por Japón y el sureste de Asia hasta internarse en la Polinesia. Esta zona atraviesa 40 mil kilómetros, donde se ubican algunos de los volcanes más activos del mundo y donde han ocurrido varios de los sismos más intensos registrados en la historia.

Como hemos explicado en otras ocasiones, el planeta es una gran esfera incandescente recubierta con una delgada capa de roca fría llamada litósfera. Esta región se divide en varias piezas, llamadas placas tectónicas, que chocan entre ellas y se mueven sobre el magma.

Los límites de la Placa del Pacífico presentan una gran actividad debido a que en estas zonas la placa tectónica se sumerge debajo de sus vecinas. Este fenómeno, conocido como subducción, es responsable de la fuerte actividad sísmica y volcánica.

A lo largo de miles de años, la tensión entre las placas tectónicas se acumula hasta que se libera de forma repentina, lo que provoca los sismos.