Ciencia y Tecnología

Cometa 220P/McNaught Estalla Dos Veces: Este Día Tendrá su Máximo Acercamiento a la Tierra

El cometa 220P/McNaught ha presentado dos grandes explosiones y pronto alcanzará su punto de mayor proximidad con la Tierra; te decimos cuándo verlo

Cometa 220P/McNaught sobre NamibiaSe acerca el cometa 220P/McNaught; te decimos en qué fecha podrás verle. Foto: Gerald Rhemann y Michael Jäger

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+