Cometa 220P/McNaught Estalla Dos Veces: Este Día Tendrá su Máximo Acercamiento a la Tierra

El cometa 220P/McNaught ha pasado su punto de mayor proximidad al Sol. En el camino, ha emitido dos explosiones que le han vuelto brevemente hasta 8 mil veces más brillante de lo normal. Te decimos cuándo 220P/McNaught tendrá su momento de mayor cercanía a la Tierra y cómo podrás verlo.

En su momento de mayor cercanía, 220P/McNaught se ubicará a 152 millones de kilómetros, antes de adentrarse en las profundidades del sistema solar.

Si te pierdes el próximo avistamiento de 220P/McNaught tendrás que esperar hasta el año 2032 para volver a verlo.

Robert McNaught está entre los astrónomos más célebres y prolíficos de las últimas décadas. Desde la Universidad Nacional Australiana, el científico escocés se ha ganado una enorme reputación como uno de los más grandes descubridores de cometas vivos.

A lo largo de su carrera ha descubierto 82 cometas, de los cuales 26 son de periodo corto, aquellos que dan la vuelta al Sol en menos de 200 años. El cometa Halley es con diferencia el cometa más famoso de este tipo, pero McNaugh no ha estado lejos de descubrir objetos así de deslumbrantes.

Acaso el nombre C/2006 P1 no diga nada a la mayoría de los lectores, pese a que muchos recordarán haber visto este cometa. Fue visible en la mayor parte del hemisferio sur del planeta en enero del 2007. Conocido como el cometa McNaught, este cometa fue descubierto a mediados del 2006. Desde entonces se coronó con el cometa más brillante de los últimos 50 años.

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En esa época especialmente fértil en hallazgos, Robert McNaught descubrió el objeto que ahora conocemos como 220P/McNaught, un cometa que da la vuelta al Sol aproximadamente cada 5.5 años. El pasado 14 de junio, 220P/McNaught alcanzó su perihelio, es decir, su punto de mayor proximidad al Sol.

En este momento comienza a retomar el camino hacia el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, por donde cruza gran parte de su trayectoria. En el camino, 220P/McNaught alcanzará su punto de mayor proximidad a la Tierra. El próximo 12 de octubre, se ubicará a 152 millones de kilómetros de la Tierra, equivalente a 1.017 unidades astronómicas.

Recordemos que la unidad astronómica (UA) es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Los rayos de nuestra estrella tardan 8 minutos y 19 segundos en cruzar esta distancia.

Pero no necesariamente hay que esperar hasta octubre para ver 220P/McNaught en todo su esplendor. En junio, el cometa presentó una explosión que le volvió súbitamente 8 mil veces más brillante. En agosto, una nueva explosión le hizo 600 veces más brillante.

Como hemos explicado en otras ocasiones, el brillo de un objeto en el cielo se mide en magnitud aparente. Esta escala va de número negativos a positivos. Mientras más negativo es el valor de la magnitud aparente, más brillante es un objeto.

La Luna, por ejemplo, alcanza -12 durante el plenilunio. En cambio, un número positivo refleja un mucho menor brillo. El cometa 3I/ATLAS alcanzó una magnitud de +9 en su momento de mayor cercanía.

Cometa 220P/McNaught. Foto: X @hositosorekara

El próximo 12 de octubre, el cometa 220P/McNaught tendrá una magnitud aparente de +7.6. Curiosamente, tras su último estallido, el cometa tiene una magnitud de +7.3. Ahora bien, esto no significa que sea visible a simple vista.

En condiciones óptimas, una persona con buena vista puede observar sin ayuda objetos de magnitud +6.5. Para ver 220P/McNaught será necesario contar con binoculares, pero el esfuerzo entregará un espectáculo difícil de igualar, con una coma verde esmeralda.

En este momento, 220P/McNaught atraviesa la constelación de la Ballena, que puede apreciarse en ambos hemisferios, aunque es más fácil apreciarla desde el sur. La mejor época para ver la constelación de Cetus, como se llama en latín, comenzará en septiembre, por lo que el cometa podría verse en latitudes cercanas al ecuador. De hecho, algunos aficionados han conseguido ver el cometa desde Japón, por lo que, al menos desde México, no habrá pretexto para no ver 220P/McNaught esta temporada. Quien se pierda este cometa tendrá que esperar hasta 2032, cuando cumpla otra vuelta alrededor del Sol.