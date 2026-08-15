Salud

Hallan Nuevo Efecto Secundario por Consumo de Cannabis; Te Explicamos los Síntomas

Un nuevo estudio halló un efecto secundario de la cannabis hasta ahora desconocido; te explicamos qué síntomas inesperados hallaron en los usuarios de esta droga

CannabisHallan nuevo efecto secundario de la cannabis. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+