Hallan Nuevo Efecto Secundario por Consumo de Cannabis; Te Explicamos los Síntomas

Los usuarios que fuman cannabis de forma regular podría presentar un efecto secundario cardíaco que no había sido observado con anterioridad. Los científicos de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) señalan que estos resultados contraintuitivos ponen en entredicho varios hallazgos previos sobre los efectos de la marihuana.

El estudio fue publicado el pasado 12 de agosto en la revista Journal of the American College of Cardiology y es uno de los primeros en examinar los efectos cardiovasculares agudos de la cannabis inhalada en personas que llevan su vida cotidiana normal.

Los investigadores analizaron los efectos de la marihuana fumada o vapeada en 108 adultos y que no tenían antecedentes de enfermedades cardíacas diagnosticadas.

A lo largo de dos semanas, los participantes fueron asignados aleatoriamente cada día a inhalar cannabis o a abstenerse, mientras llevaban puesto un monitor de electrocardiograma de registro continuo, así como un monitor de actividad, un monitor de sueño y un monitor continuo de glucosa. Cabe señalar que los participantes actuaron como su propio grupo control, lo que permitió a los científicos comparar los cambios fisiológicos durante los días de consumo en que consumían cannabis con los días de abstinencia.

Muchos estudios anteriores se basaban en la información de los propios participantes o en sus historiales médicos. En cambio este ensayo aleatorizado cruzado, que se consideran el estándar de oro para los ensayos clínicos, monitoreó de forma continua cada latido cardíaco. Los investigadores fueron capaces de medir los cambios fisiológicos en tiempo real.

Contra todo pronóstico, los consumidores habituales de marihuana presentaron un 9% menos de latidos prematuros los días que inhalaban cannabis en comparación con los días en que se abstenían.

Los latidos prematuros son una forma de arritmia, también conocidos como extrasístoles, suelen presentarse en personas sanas.

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Esta reducción se debe a una menor cantidad de latidos adicionales originados en las cámaras superiores del corazón, conocidos como contracciones auriculares prematuras. Los latidos adicionales en la parte inferior del corazón se mantuvieron intactos.

Cabe señalar que los investigadores no hallaron diferencias en el número de pasos diarios, la duración del sueño ni los niveles de glucosa, lo cual también resultó sorprendente. En un comunicado, los científicos admitieron que esta conclusión es contraria a la hipótesis con la que iniciaron el estudio y contradice mucha de la literatura disponible sobre los efectos de la cannabis en el corazón.

Los autores del estudio han señalado que, bajo ninguna circunstancia, estos resultados deberían influir en la conducta de los usuarios de cannabis. Pese a la actual popularidad que goza la marihuana tras su legalización en varias partes de Estados Unidos y en Canadá, aún faltan estudios clave sobre sus efectos. Al respecto, los científicos advirtieron en el comunicado:

“Es posible que los efectos generales del cannabis inhalado sobre la salud sean, en última instancia, negativos; sin embargo, estos hallazgos sugieren que el cannabis podría aportar información valiosa sobre los mecanismos biológicos que generan las contracciones auriculares prematuras. Ese conocimiento podría conducir, con el tiempo, a nuevos enfoques para prevenir o tratar los ritmos cardíacos anómalos”.