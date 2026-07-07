Cofepris Acata Resolución de la Corte Sobre Autoconsumo Lúdico de Cannabis, En Esto Consiste

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que está comprometida en acatar los criterios y resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual se llevará a cabo en un “estricto respeto a la legislación vigente y con perspectiva de derechos humanos”.

El organismo señaló que es fundamental precisar que el Máximo Tribunal hace referencia a la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, la cual estipula exclusivamente al autoconsumo lúdico de cannabis y tetrahidrocannabinol bajo los lineamientos de la Cofepris.

En ese sentido dejó claro que:

“La Suprema Corte no reconoció un derecho para la comercialización, suministro, enajenación o distribución de cannabis, así como tampoco el consumo de ningún otro tipo de estupefacientes o psicotrópicos”.

Ahora bien, es importante destacar que la SCJN no se pronuncio en estas resoluciones sobre de la despenalización de la marihuana, por lo que estas conductas continúan reguladas por el marco legal aplicable,

La SCJN no se pronunció en estas resoluciones sobre la despenalización de la marihuana, por lo que estas conductas continúan reguladas por el marco legal aplicable. Esto quiere decir que hay excepciones para llevar a cabo el cultivo y consumo de la cannabis.

¿Cómo se aplicará Cofepris la resolución de la SCJN sobre el cannabis?

La Cofepris indicó que la Corte no evaluó de fondo la constitucionalidad del régimen jurídico aplicable a la cannabis sino que se limitó exclusivamente a:

Señalar la legalidad de la vía de cumplimiento para la expedición de permisos para el autoconsumo lúdico de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC)

Por está razón, la Cofepris acatará la resolución bajo las siguientes condiciones:

Reconoce el debido cumplimiento y legalidad de las autorizaciones sanitarias conjuntas expedidas por esta institución

Se debe priorizar la restitución material y efectiva de las prerrogativas de las personas, evitando formalismos innecesarios que no impacten en el alcance real del beneficio concedido

El Poder Judicial de la Federación brindará certeza jurídica a los ciudadanos promoventes, al ratificar que una autorización conjunta salvaguarda sus garantías fundamentales para la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis

La actuación de la Cofepris no solo busca regular y proteger a la población contra riesgos sanitarios, sino también evolucionar armónicamente con los criterios jurisprudenciales y la progresividad que amplía el libre desarrollo de la personalidad

“Esta comisión federal continuará trabajando de manera transparente, eficiente y apegada al principio de legalidad, procurando que cada acto administrativo emitido en cumplimiento de mandatos judiciales permita el pleno goce de los derechos de las personas en México”, puntualizó.

EPP