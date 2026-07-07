Cofepris Acata Resolución de la Corte Sobre Autoconsumo Lúdico de Cannabis, En Esto Consiste

La Cofepris indicó que acatará la resolución de la SCJN, en la que se establece que los ciudadanos que lo soliciten puedan cultivar y consumir marihuana de forma legal

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La SCJN permite el autoconsumo lúdico de cannabis. Cofepris asegura que protegerá los derechos humanos y la legalidad. Descubre cómo se implementará.

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