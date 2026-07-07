Rafaguean con Más de 35 Disparos a una Vivienda en un Fraccionamiento de Puebla

Una balacera provocó pánico entre los habitantes de un Fraccionamiento en la Inspectoría de San Vicente Ferrer, perteneciente al municipio de Tehuacán, donde alrededor de las 5:00 horas de este martes, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra un domicilio.

Los agresores realizaron más de 35 detonaciones de arma de fuego, lo que generó temor entre los vecinos, quienes de inmediato solicitaron apoyo de las corporaciones de seguridad.

Investigan ataque armado en fraccionamiento en Puebla

Luego del reporte, elementos de la policía municipal y de otras corporaciones acudieron al lugar, acordonaron la zona e iniciaron la búsqueda de los responsables, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios balísticos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o detenidas, ni han dado a conocer el posible móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

En tanto a la comunidad, exige mayor seguridad en la zona pues a pesar de que este pudo tratarse de un ataque directo, los daños colaterales son latentes y temen por su integridad.

Ataque armado en San Jerónimo Caleras deja dos muertos

Aumentó a dos el número de víctimas mortales de la balacera registrada la tarde del lunes en San Jerónimo Caleras, luego que la madrugada de este martes falleció el hombre que fue trasladado gravemente herido a un hospital.

La segunda víctima fue identificada como Reynaldo "N", de 52 años de edad, quien recibía atención médica en el Hospital De Traumatología y Ortopedia. Pese a los esfuerzos del personal médico, perdió la vida a consecuencia de las heridas de bala que presentó.

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De acuerdo con las investigaciones, Reynaldo y Jorge viajaban en un vehículo Crossfox cuando fueron interceptados sobre el Camino Real a San Jerónimo, a la altura del restaurante El Pariente, esquina con la 14 Sur.

Los agresores viajaban a bordo de una camioneta tipo Voyager, desde donde dispararon en más de diez ocasiones contra el automóvil. Testigos refirieron que la agresión se registró cuando las víctimas viajaban en un hatchback blanco, el cual presentaba múltiples impactos de bala en el costado del conductor, así como en las ventanillas, algunas de ellas destrozadas por los disparos.

Con información de N+

MCS