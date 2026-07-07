Rafaguean con Más de 35 Disparos a una Vivienda en un Fraccionamiento de Puebla

Habitantes de un fraccionamiento en la Inspectoría de San Vicente Ferrer en Tehuacán reportaron una balacera al rededor de las 5:00 de la mañana.

Balacera en Tehuacán, Puebla.Foto: De tehuacan soy

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Violencia en Puebla: investigan ataque armado en Tehuacán con más de 35 disparos. Vecinos aterrados piden respuestas mientras la policía sigue tras los agresores.

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