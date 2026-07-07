Aseguran Camioneta Robada con Arma y Equipo Táctico en Nuevo Laredo

Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Delegación Regional Nuevo Laredo aseguró un vehículo con reporte de robo, en cuyo interior se encontró armamento, equipo táctico y municiones.



La unidad fue encontrada en estado de abandono a la altura del puente San Patricio; al inspeccionarla, se percataron de que en su interior había un arma larga sin leyenda ni número de serie, un chaleco porta placas y cargadores abastecidos.



Al verificar el número de serie del vehículo, arrojó un reporte de robo interpuesto en el extranjero; asimismo, contaba con una avería en la suspensión y aceite derramado.



Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Elementos de la Guardia Estatal aseguraron un vehículo en estado de abandono con reporte de robo, así como un arma larga, cargadores abastecidos, municiones y equipo táctico, a la altura del Puente San Patricio, en Nuevo Laredo.



Lo asegurado fue… pic.twitter.com/3lJQw6npcm — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 7, 2026

Aseguran Otra Camioneta Robada en Nuevo Laredo

Al realizar acciones de vigilancia y proximidad en zonas comerciales, personal de la Guardia Estatal en el municipio de Nuevo Laredo localizó y aseguró un vehículo con reporte de robo en el extranjero.

La unidad se encontraba abandonada y con las puertas abiertas en el estacionamiento de un supermercado. Debido a esta irregularidad, el personal de la Guardia Estatal se aproximó para realizar la inspección visual y verificación del número de serie, misma que arrojó un reporte de robo interpuesto en el extranjero.

Por lo anterior, la unidad fue trasladada y puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).