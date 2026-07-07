Aseguran Camioneta Robada con Arma y Equipo Táctico en Nuevo Laredo

Personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Delegación Regional Nuevo Laredo aseguró un vehículo con reporte de robo, en cuyo interior se encontró armamento, equipo táctico y municiones.
La unidad fue encontrada en estado de abandono a la altura del puente San Patricio; al inspeccionarla, se percataron de que en su interior había un arma larga sin leyenda ni número de serie, un chaleco porta placas y cargadores abastecidos.
Al verificar el número de serie del vehículo, arrojó un reporte de robo interpuesto en el extranjero; asimismo, contaba con una avería en la suspensión y aceite derramado.
Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Aseguran Otra Camioneta Robada en Nuevo Laredo
Al realizar acciones de vigilancia y proximidad en zonas comerciales, personal de la Guardia Estatal en el municipio de Nuevo Laredo localizó y aseguró un vehículo con reporte de robo en el extranjero.
La unidad se encontraba abandonada y con las puertas abiertas en el estacionamiento de un supermercado. Debido a esta irregularidad, el personal de la Guardia Estatal se aproximó para realizar la inspección visual y verificación del número de serie, misma que arrojó un reporte de robo interpuesto en el extranjero.
Por lo anterior, la unidad fue trasladada y puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).