Aseguran Camioneta Robada con Arma y Equipo Táctico en Nuevo Laredo

Elementos de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo logró el decomiso de dos unidades con reporte de robo.

Aseguran Camioneta Robada con Arma y Equipo Táctico en Nuevo LaredoFoto: SSP Tamaulipas

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Impactante hallazgo en Nuevo Laredo: Guardia Estatal asegura camioneta robada con armas y equipo táctico. Descubre más sobre este decomiso.

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