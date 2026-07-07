Muere Hombre Mientras Hacía Ejercicio en Gimnasio de Saltillo

Un hombre de aproximadamente 45 años años murió mientras hacía ejercicio en un gimnasio al norte de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Trascendió que la víctima estaba entrenando ejercicios de peso, cuando de pronto se desvaneció. Personal del Centro Médico que se encuentra a un lado del gimnasio lo revisaron, pero no respondió, por lo que se llamó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo confirmaron el deceso.

Elementos del Grupo de Reacción Sureste resguardaron y desalojaron el lugar, para que agentes de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, pudieran realizar las diligencias correspondientes antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Se presume que la causa de muerte fue un paro cardíaco o un infarto.

Atropellan a hombre que hacía ejercicio en Torreón

Un hombre de 36 años resultó lesionado la mañana del 29 de junio después de ser atropellado mientras realizaba ejercicio en la colonia Plan de Ayala en Torreón.

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Las primeras investigaciones señalaron que el conductor presuntamente circulaba en sentido contrario y, al incorporarse a la calle Melchor Múzquiz, embistió al peatón. Peritos municipales realizaron las diligencias correspondientes y el automovilista fue puesto a disposición de las autoridades.