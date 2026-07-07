Muere Hombre Mientras Hacía Ejercicio en Gimnasio de Saltillo

Un hombre murió mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Muere Hombre Mientras Hacía Ejercicio en Gimnasio de SaltilloFoto: N+

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Impactante suceso en Saltillo: un hombre de 45 años fallece mientras hacía ejercicio en un gimnasio. Se presume un infarto. Descubre más detalles.

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