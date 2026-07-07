Cortocircuito Provoca Incendio en Palapa de Restaurante en Torreón

Un cortocircuito provocó el incendio de una palapa de un restaurante ubicado sobre la avenida Juárez en Torreón.

Cortocircuito Provoca Incendio en Palapa de Restaurante en TorreónFoto: N+

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Un cortocircuito provoca incendio en restaurante de Torreón. Bomberos controlan el fuego cerca de una gasolinera. Sin heridos, pero trabajadores reciben atención médica. Descubre más detalles.

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