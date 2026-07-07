Cortocircuito Provoca Incendio en Palapa de Restaurante en Torreón

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y rescate se registró la mañana de este martes 7 de julio, luego de que se incendiara la palapa de un restaurante, ubicado sobre la avenida Juárez, en Torreón. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego presuntamente se originó a causa de un cortocircuito.

Elementos de Bomberos y Protección Civil activaron de inmediato los protocolos de seguridad, debido a que el establecimiento se encuentra frente a una gasolinera, con el fin de evitar cualquier riesgo mayor.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, algunos trabajadores recibieron atención médica por crisis nerviosa y para descartar cualquier afectación a su salud.

El incendio fue controlado sin que se extendiera a otras áreas del restaurante.

Incendio en casa de Piedras Negras moviliza a cuerpos de emergencia

El pasado 17 de junio se registró un incendio en una casa ubicada sobre la calle Libertad 104, en la colonia Mundo Nuevo, de Piedras Negras, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y la preocupación entre los habitantes del sector.

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De acuerdo con los reportes, familiares, vecinos y personas que transitaban por la zona ayudaron a los integrantes de una familia a salir del inmueble y ponerse a salvo mientras llegaban los servicios de auxilio.

Durante los momentos de mayor tensión, el propietario de la vivienda, identificado como Ulises Romo, de 26 años, no podía ser localizado, por lo que sus familiares iniciaron su búsqueda ante el temor de que hubiera quedado atrapado entre las llamas.

Minutos más tarde, el joven fue encontrado sano y salvo, por lo que se descartó que hubiera personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil lograron controlar el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas contiguas.