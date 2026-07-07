Muere Hombre en Módulo del Bienestar Mientras Esperaba Cobrar su Pensión en Monterrey

Durante el medio día del martes 7 de julio, el reporte de una persona inconsciente movilizó a paramédicos hasta las oficinas de cobro de pensiones del Bienestar, ubicadas en la avenida Gonzalitos, en la ciudad de Monterrey. Al arribar, confirmaron el deceso de un hombre de 72 años de edad.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como detectives de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, llegaron al sitio, acordonaron la zona e iniciaron con las primeras indagatorias del caso. De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor iba a cobrar su pensión cuando perdió la vida.

Investigan causa de muerte de hombre en oficinas del Bienestar

Las autoridades municipales y estatales continúan con las investigaciones del hecho para determinar la causa de muerte del hombre de 72 años de edad, quien falleció cuando se encontraba cobrando su pensión en las oficinas del Bienestar, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

A pesar de que no se aprecian huellas de violencia en el cuerpo del adulto mayor y todo apunta a una muerte natural, las causas del fallecimiento quedarán a espera de los resultados de la autopsia de ley que realice el Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial la identidad del hombre reportado sin vida.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH