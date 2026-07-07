Muere Hombre en Módulo del Bienestar Mientras Esperaba Cobrar su Pensión en Monterrey

Autoridades investigan la causa de muerte de un hombre de la tercera edad en un módulo del Bienestar en Monterrey

Oficinas del Bienestar en MonterreyFoto: N+

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Tragedia en Monterrey: un hombre de 72 años muere mientras esperaba cobrar su pensión en un módulo del Bienestar. Autoridades investigan la causa del deceso.

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